Світили дорогими прикрасами та танцювали під Ані Лорак: депутати з Дніпра їздили запалювати на Мальдів - ЗМІ

У мережі з’явилося цікаве відео

У мережі з’явилося відео, на якому видно відпочинок депутатів міської ради Дніпра з дружинами. На кадрах видно, що вони невеликою компанією зібралися на пляжі та "запалювали" під пісні Ані Лорак.

Відео у мережі було оприлюднено telegram-каналом "Інсайдер". У підписі йдеться, що кадри було знято на Мальдівських островах на елітному курорті Vakkaru Maldives у січні 2024 року. Підтвердити це з кадрів неможливо.

Зазначається, що на відео потрапили голова фракції "Пропозиція" Сергій Пустовий та ще один депутат Євген Кривошеєв. Знімав ролик, як стверджується депутат "Євросолідарності" Каміль Примаков.

За даними авторів розслідування, у дружини Кривошеєва Ольги можна помітити аксесуари Van Cleef та Cartie загальною вартістю понад 50 тисяч євро. У дружини Примакова Оксани також помічені прикраси Cartier Love, Petit Modele та Pave загальною вартістю 150 тисяч євро. У кадрі також з’являється рука депутата, на якій можна побачити годинник Rolex Skydweller за 25 тисяч доларів.

Варто зазначити, що справжність цих прикрас перевірити по кадрах неможливо, а в мережі можна знайти велику кількість підробок за ціною, яка стартує від кількох тисяч гривень.

У повідомленні "Інсайдера" йдеться, що депутати в цей час мали перебувати на міжнародній конференції з відновлення Дніпра, а дозвіл на відрядження нібито підписав особисто міський голова Борис Філатов.

Як повідомлялося раніше, співробітниця Львівської облради Василиса Софранюк похвалилася у соцмережах новим позашляховиком Porsche Cayenne.