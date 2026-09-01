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Бабусині хустки тепер носять не на голові: як українська дизайнерка зробила їх модним трендом

Автор
Валерія Куценко
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Автор
Надія Смалько шиє зі старих радянських хусток баски, комірці, манжети та інші аксесуари
Надія Смалько шиє зі старих радянських хусток баски, комірці, манжети та інші аксесуари. Фото Колаж "Телеграфу"

Старі речі, які роками лежали у шафах наших бабусь, часто сьогодні просто викидають. Однак для них є і інші варіанти застосування

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Мода на вінтаж і переосмислення старих речей набирає обертів. Українська дизайнерка Надія Смалько знайшла натхнення буквально у бабусиних шафах: зі старих хусток вона шиє баски та інші аксесуари, які поєднують традиційні принти із сучасними силуетами.

Їх часто купляють на концерти, конкурси краси і просто для душі, при цьому не тільки в межах України, а й далеко за кордон. В яких країнах цінують українські баски та скільки на них можна заробити — Надія Смалько розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

Чому саме старі хустки 1960–90-х років ви почали перетворювати на баски? Як виникла ця ідея?

— Сама ідея шити з хусток не моя, у мене замовила партію комірців дизайнерка вишивки Ірина Шевченко: моє пошиття + її вишивка, це була наша перша співпраця. Шила я тоді з хусток сучасного виробництва (Туреччина), але шукала саме з принтами за мотивами давнього українського виробника. Тоді я була ще категоричною щодо переробки хусток українського виробника, так як фабрики вже не працюють.

Пізніше вирішила пошити баску — любов до басок у мене давно, один з найперших моїх виробів, що шила в училищі, була блузка з баскою. Я пошила і показала в інстаграмі, після чого отримала багато замовлень, і тоді ж була перша пропозиція відправити в подарунок мені хустки, які давно лежать і немає на них часу. Хустки виявилися дуже гарні, давні, саме з виробництва 60-90 років. Тоді ще я їх просто колекціонувала.

Надія Смалько
Надія Смалько - дизайнерка аксесуарів, одягу та прикрас

Чи траплялися вам раритетні хустки, які справді було шкода різати?

— Так, маю коробку таких хусток з бірками, і одну навіть частково вишиту вручну грубими вовняними нитками. Це вовняна чорна, тонка хустка, вишита нитками, на жаль робота не завершена, і хустка вже частково пошкоджена міллю (до речі, чорні та бордові хустки найчастіше зʼїдала міль, їх непошкодженими збереглось дуже мало). Цю хустку звичайно я буду берегти і точно нічого перешивати з неї не буду, адже саме такими були перші українські хустки, ще до появи фабрик.

У які найвіддаленіші або несподівані країни купували ваші баски або викрійки до них?

— Викрійки я продаю на етсі, то там навіть не всі країни переглядала. Недавно дивилась, в яких 3 країнах купляють найбільше — це США, Франція та Італія. А саме готові вироби — теж США і Канада найвіддаленіші, але частіше замовляють в ЄС.

Баски з хусток СРСР
Поєднання старих принтів, ручної роботи та сучасного дизайну

Скільки ви заробляєте на своєму хобі або бізнесі? Чи можна назвати приблизні цифри?

— Насправді я не дуже дружу з цифрами, і це моя проблема. В училищі і коледжі дуже любила економіку, але з фінансовою грамотністю в мене є проблеми, тому не можу сказати точних цифр. До того ж не кожного дня однакові цифри: бувають обставини, коли в мене немає часу на пошиття і декілька днів, а інколи можу пошити на 5-10 тисяч в день.

Якщо говорити про продаж викрійок — це мій вже пасивний дохід, то теж буває по-різному, їх поки небагато, але до 1200 грн в день заробляла, та викрійки теж не продаються щодня. В цьому плані зручніше працювати "на дядю" — там є точні суми, можна наперед знати свою майбутню зарплату.

Баски зі старих хусток можуть бути і темними, і яскравими
Баски зі старих хусток можуть бути абсолютно різними — від стриманих до яскравих квіткових

Яка ваша найдорожча або найдивовижніша робота?

— Це дві різні роботи, і вони не повʼязані з хусткою. Найдорожча — це вишивка сукні (шила її не я, я тільки розшивала її бісером). Це була довга розкішна чорна сукня, на якій я бісером "малювала" вогонь. Там роботи на декілька тижнів, і вона того точно варта, цей блиск і перелив, як справжній вогонь виблискував на сцені під час концерту. І до речі, ми вже працюємо над наступною сукнею для цієї клієнтки, скоро буде на сценах Одеси.

До найдивовижнішої роботи я, напевно, віднесу знову ж таки спільну роботу з Іриною Шевченко. Вона запитала: "пошиєш одяг на манекен для зачісок? (Там ще плечі подовжити треба)" і коли манекен вже був в дорозі до мене, написала: "але це для чемпіонату світу, має бути все на найвищому рівні". Я тоді тільки відкрила ФОП, звільнилась з роботи і дуже боялась за кожне замовлення, але ми це зробили і отримали дуже гарний відгук, ця робота мені додала багато віри і впевненості в собі, після цього не страшні будь-які індивідуальні замовлення.

Чи були замовлення від відомих людей?

— Було замовлення для польської співачки, але я відмовила, так як тема та ідея в підтримку чого мав бути концерт суперечить моїм цінностям. Для мене надважливо працювати над замовленням з внутрішнім спокоєм і любовʼю, я у всі свої роботи "вкладаю душу", а не просто щоб заробити. Але дуже багато замовлень було від співачок-початківців, та на різні виступи, концерти і конкурси краси.

На яку фігуру найчастіше шиєте баски? Частіше такі аксесуари купляють стрункі чи пишні українки?

— Найчастіше напевно на розміри M-L, але взагалі всі розміри замовляють доволі часто, від обхвату талії 50 см (від 2,5 років) і до 116 см в обхваті талії.

Старі хустки з СРСР стали модним аксесуаром під назвою баска
Баски вигідно підкреслюють фігуру

Які хустки найчастіше потрапляють до вас у роботу — чи є серед них справді вінтажні та дорогі речі?

— Найчастіше це або сучасні турецького виробника хустки, або хустки, яких доволі багато — це хустки, які бабусі збирали і зберігали мішками. Більшість із них схожі між собою, але мають відмінності, найчастіше це хустки світлих кольорів, в кольорі або чорні мало збереглись.

А ті, що дорогі, вінтажні і ексклюзивні, то я завжди відмовляю їх перешивати, такі речі треба берегти в такому стані, як вони є. До речі, з вишитими рушниками така ж історія, дуже часто запитують щоб перешити, але всіх переконувала, що не варто, то справді цінні речі, речі ручної роботи, куди вкладали душу і такий дорогий час.

Де ви знаходите ці хустки в такій кількості? З яких саме хусток шиєте найчастіше?

— Щодо нових хусток, то їх дуже великий вибір на ринку, а давніші хустки мені пропонують підписниці. Інколи пропонують викупити, але купую лише якщо справді багато і ходові принти, але в основному мене просять "спасти від смітника бабусині хустки, бо вона так їх збирала, а я не знаю, що з ними робити, краще хай когось порадують в новому вигляді, бо як хустку вже мало хто одягає". Буває, що і по 100 шт відправляли, їх насправді в бабусь по селах дуже багато збереглось. І дуже прикро читати такі повідомлення: "шкода, що тільки тепер побачила ваші відео, бабусі вже немає, я недавно викинула пів шафи таких хусток".

Старі хустки СРСР перешили в модні комірці
Комірці, манжети, аксесуари та баски — старі хустки можуть отримати зовсім нову форму

Зробити 10 басок на день — це шалений темп. У чому секрет вашої швидкості та як виглядає ваш робочий день?

— Ой, тут зараз набіжать з словами "понапридумують модних діагнозів", але на жаль так, я нейровідмінна людина (з діагностованим РДУГ 4 лікарями), і попри безліч недоліків є дуже класні плюси. Наприклад, гіперфокус — я завжди ще з студентських років шила більше всіх, все, що ручна робота, мені дається чомусь дуже швидко. На фабриках я шила свою роботу і "вигружала" ще 4 колег (наприклад, якщо це футболка, то шила не одну операцію, а всі, крім підшивання низу, бо там спец. машинка). Але це завдало немалої шкоди здоров’ю, особливо постраждав хребет, тож в приклад не беріть.

Ще я дуже лінива, тобто мій мозок відмовляється робити зайві рухи, і кожна деталь має своє місце і положення, щоб зайвий раз не підняти руку чи не повертати деталь. Більшість на це не звертає уваги і роблять багато рухів, яких можна уникнути, а ті секунди багато насправді важать. Також я дещо змінюю технологію пошиття, також відсіявши зайві дії: наприклад, всі кроять підклад окремо, пришивають і потім підрізають, виділяючи кожному етапу багато уваги, я ж просто лице сколю з підкладом, пришиваю і тільки тоді зрізаю, без розкрою, як то кажуть, "лінь — двигун прогресу".

Коли в мене повноцінний робочий день, це не менше 10 годин, і для нейротипової людини моя робота виглядає хаосом: я шию, на фоні щось слухаю і можу ще говорити по телефону, між тим ще відповідаю на повідомлення і стараюсь щось знімати. Мені комфортно в своєму "безладі", коли все спокійно і "на своїх місцях", мені важко концентрувати увагу і шити вдається менше, і настрій не той.

Бачила, іноді вам присилають хустки з історією для шиття басок з них. Які запам'яталися найбільше всього?

— Так, дуже часто отримую хустки, щоб пошити на пам’ять від бабусі, бо у вигляді хустки носити не будуть, але виділити якусь особисто не можу, бо всі історії дуже схожі, і це і є наша українська історія, доказ того, що хустка мала дуже велику цінність для наших бабусь. Хоча отримувала і дуже негативні коментарі, що то нам навʼязали і хустка нам чужа, треба викинути, спалити і забути.

Баски з хусток СРСР
Українські квіткові мотиви — в новому прочитанні

Що ви відповідаєте людям, які вважають переробку старих хусток "знищенням красивих речей"?

— Скільки людей, скільки і думок: одні мене звинувачують, що "тягну російське", інші — що "нищу українську спадщину", і навіть писала одна пані, що "руки відрізати за таке"… Я стараюсь пояснити, що це екологічніше, ніж якщо власниця викине, і що ці хустки не є ексклюзивними, рідкісними і цінною спадщиною. Якщо б я якимось чином забрала в тих людей хустки, то варто було б прислухатись до їх слів, а так це такі собі "диванні експерти", які самі не мають, не колекціонують, але про чужі речі кричать, що неправильно. Я не сприймаю їх слова на власний рахунок, бо роблю все з розумом і ексклюзивні речі не перешиваю, але як же їм не відписати чи не зняти відео, коли це безкоштовна реклама? Комунікація в коментарях і відео з відповідями на них приносять найбільше переглядів і замовлень.

@smalko_nadia Відповідь користувачу @Леся Мацура ♬ оригінальний аудіозапис - Дизайнер аксесуарів

Чи пробували ви шити ще щось зі старих хусток, окрім баски?

— Так, звичайно, баски — то найбільш популярний аксесуар, найчастіше замовляють, тому і найбільше контенту з ними, але ще я шию і вишиваю і інші аксесуари, інколи і одяг. Наприклад, жилетки різних фасонів, комірці, манжети, заколки, обручі, шопери, сумочки, навіть корсети шила (але насправді не дуже люблю шити корсети, набридли, коли шила до весільних суконь). А взагалі я шию будь-які забаганки клієнтів, і не лише з хустки: працюю з різними матеріалами, шию і вишиваю як вручну, так і машинна вишивка, навіть за референсами клієнтів, головне — щоб не з чужої роботи, бо плагіат — то точно не про мене.

Стара хустка з квітами часів СРСР тепер баска з бісером
Деякі вироби отримують додатковий декор — ручну вишивку бісером
Стара хустка СРСР перешита в жилетку
Зі старих хусток дизайнерка шиє не лише баски, а й інші аксесуари

В майбутньому сподіваюсь, що буде більше новинок, вже в процесі оформлення помічниць, але поки навчаю, допрацьовуємо всі нюанси, щоб якість виробів була як у мене, щоб кожен перекант, кожна строчка були ідеальними, щоб не було соромно пришити там свою бірку, а на це потрібен час, бо всі шиють, як навчали, а в мене трохи свої технології.

Теги:
#Мода #Аксесуар #Хустка