Співробітниця Львівської облради купила Porsche Cayenne та знайшла хитрий спосіб його не декларувати

Дівчина любить дорогі авто

Співробітниця Львівської облради Василина Софранюк, яка раніше потрапила у скандал із дозволом на проїзд площею Ринок, похвалилася в соцмережах новим позашляховиком Porsche Cayenne. Орієнтовна ціна такого автомобіля – 24 тисячі доларів США або практично мільйон гривень.

При цьому річний заробіток Василини Софранюк у 2023 році становив лише 128 тисяч гривень. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Політичнийтреш".

Головна спеціалістка відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської облради Василина Софранюк (Федюк) придбала 3-літровий позашляховик Porsche Cayenne 2014 року випуску. Його вартість становила 24 тисячі доларів або 984 тисячі гривень.

Свою покупку дівчина показала в соцмережі, де зізналася, що вона справді придбала нове авто, але ще не встигла його задекларувати.

За інформацією Telegram-каналу "Політичнийтреш", цей Porsche Cayenne Софранюк навмисно зареєструвала на свого батька — 62-річного Івана Федюка, який проживає в Жовклі, ніяким бізнесом не займається і не зобов’язаний декларувати своє майно.

Згідно з декларацією за 2023 рік, загальний дохід Василини Софранюк становив 128 тисяч гривень, які вона отримала в якості зарплати працюючи у Львівській облраді. Жодних заощаджень вона не декларує.

При цьому дівчина любить дорогі автомобілі і за час повномасштабної війни, окрім Porsche Cayenne, у липні 2022 року вона придбала Mercedes-Benz CLA 250 2015 року випуску. Вартість цього авто на той час склала — 584 тисячі гривень або близько 16 тисяч доларів США.

На Porsche Cayenne Василина Софранюк зберегла "дзеркальні" номери ВС1001HX, які раніше були на її Mercedes-Benz CLA 250.

Чим відома Василина Софранюк

ВасилиніСофранюк на даний момент 32 роки та останні кілька років вона працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва. Також вона є помічницею депутата від "Європейської солідарності" Андрія Думи.

Дівчина стала відомою після гучного скандалу, коли колишній начальник управління Патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував їй дозвіл на проїзд львівською площею Ринок. Ця площа є пішохідною, а тому проїзд там заборонено.

Як видно на відео, дівчина відкриває коробку, в якій, за її словами, перебуває дозвіл на проїзд по площі Ринок на її "Мерседес".

Після скандалу Пилипенка усунули від виконання службових обов’язків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова АМКУ Кириленко отримав підозру від НАБУ. У ході розслідування було встановлено, що будучи на посаді керівника облдержадміністрації, він придбав 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.