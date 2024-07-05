"На ній три квартири і тачка на додачу": героїня відео Ніколаса Карми розлютила українців вартістю прикрас

Нове відео з "луками" від Ніколаса Карми наробило галасу в мережі

Відомий львівський блогер Ніколас Карма та його рубрика "Скільки коштує ваш лук?" став дуже популярним в Україні. Хлопець знімає свої ролики не лише у Львові, а й в інших містах, а також час від часу відвідує столицю. Як виявилося, блогер також робить замовні відео, і не лише рекламні.

Так, цього разу Ніколас Карма опублікував у своєму Instagram відео з новою героїнею в Києві, і не приховував, що його "замовили" на її день народження друзі. Блогер не став розкривати суму, яку отримав за цей корпоратив, проте, судячи з героїні, вона (або її друзі) може дозволити собі такого гостя. І вона точно знала, що він там буде, хоча спочатку ніби навіть збентежилася.

Так, героїнею нового відео з рубрики "Скільки коштує ваш лук?" стала дівчина на ім’я Анна. Схоже, вона святкувала свій день народження в одному із закладів Києва і відповідно вбралася. Дівчина одягла приталену чорну сукню з відкритими плечима за 6 тисяч доларів та найдорожчі прикраси.

Так, кольє Bulgari на шиї Анни, за її словами, коштує 180 тисяч євро (понад 7 мільйонів гривень). Також на ній був браслет цього ж бренду за 190 тисяч євро, каблучка за 18 тисяч євро та годинник за 58 тисяч євро, який їй подарували. Ще дівчина одягла сережки за 35 тисяч євро. До цього образу Анна одягла босоніжки за 64 тисячі гривень.

В інтерв’ю блогеру дівчина розповіла, що вона байєр. Це професійний покупець — людина, яка знає, де купити потрібну річ найкращої якості та за вигідною ціною. А потім вміє вигідно продати це. Також дівчина запевнила блогера, що вона донатить та допомагає людям із самого початку війни. І зізналася, що має хлопця.

Такі дорогі прикраси на дівчині обурили користувачів соцмережі. Українці в коментарях висловили своє невдоволення, що дівчина хизується своїм багатством під час війни:

І от поясніть мені, як таке може бути в країні, де йде війна, де молоді чоловіки вмирають. А тут хвальба і сміхи.

Треба додати питання : які податки ви сплачуєте? Якщо такий рівень расходів, які повинні бути прибутки?

Ось і побачили хто спить з корупціонерами. В кращому випадку чиясь доця. Але суть причетності до корупції не міняє це. І за кого йти воювати в цій країні? За прикраси 180 тис євро?

Нащо Ви це робите? Дратувати жінок, дітей, рідних військових, які кожного дня в жалобі і пошуку грошей на донати?

Це який убогий має бути внутрішній світ, щоб таке купувати/носити під час війни, коли багато хто донатить з останніх грошей.

Офігіти, на ній три мої квартири і ще тачка на додачу. Треба змінювати професію

Цікаво, а можна довести походження грошей, витрачених на ці булгарі і томфорди?

Раніше "Телеграф" розповідав, що на відомого блогера Ніколаса Карму напали у центрі Львова. Хулігани розпорошили балончик в обличчя блогера.