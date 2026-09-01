Чи можна в "АТБ" зняти готівку на касі: є два важливі моменти
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Сума не може бути будь-якою
В "АТБ" на касі можна зняти готівку зі своєї банківської карти. Проте треба врахувати два важливих моменти.
Скільки грошей можна зняти на касі в "АТБ"
Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі. За його словами, готівку можна зняти лише певних номіналів, не будь-яку суму.
"Не можна взяти, приміром, 235 гривень. Ні, там визначені: 500, 1000, 2000, 5000", — зазначив він.
Чи бере "АТБ" комісію за зняття готівки з карти
Якщо клієнт просить зняти готівку з його карти, "АТБ" здійснює цю операцію без комісії. Проте комісію може знімати банк.
"Тому що є одні банки, з карт яких можна знімати у будь-якому банкоматі, у будь-яких точках без комісії. А в інших карт, в інших банків безкоштовно можна знімати тільки в мережі їх банкоматів. Якщо зніматиме в інших, то там буде комісія", — пояснив співробітник "АТБ"
Як зняти готівку на касі в "АТБ" — покрокова інструкція
- Виберіть товар: покладіть на стрічку біля каси будь-яку покупку (наприклад, пакет чи продукт), без цього зняти готівку не вийде
- Попередьте касира: перед початком оплати скажіть касиру про намір зняти готівку
- Оберіть суму: максимально за одну транзакцію можна отримати 6 000 гривень, озвучте суму касиру
- Здійсніть оплату: оплатіть загальну вартість покупки разом із видачею готівки платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay
- Введіть ПІН-код: транзакцію необхідно підтвердити введенням ПІН-коду вашої картки
- Отримайте гроші: після цього касир видає готівку та чек
Раніше "Телеграф" розповідав, що найчастіше крадуть в "АТБ". Список вас здивує двічі.