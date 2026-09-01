Чи можна в "АТБ" зняти готівку на касі: є два важливі моменти

Сума не може бути будь-якою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В "АТБ" на касі можна зняти готівку зі своєї банківської карти. Проте треба врахувати два важливих моменти.

Скільки грошей можна зняти на касі в "АТБ"

Про це "Телеграфу" розповів співробітник мережі. За його словами, готівку можна зняти лише певних номіналів, не будь-яку суму.

"Не можна взяти, приміром, 235 гривень. Ні, там визначені: 500, 1000, 2000, 5000", — зазначив він.

Чи бере "АТБ" комісію за зняття готівки з карти

Якщо клієнт просить зняти готівку з його карти, "АТБ" здійснює цю операцію без комісії. Проте комісію може знімати банк.

"Тому що є одні банки, з карт яких можна знімати у будь-якому банкоматі, у будь-яких точках без комісії. А в інших карт, в інших банків безкоштовно можна знімати тільки в мережі їх банкоматів. Якщо зніматиме в інших, то там буде комісія", — пояснив співробітник "АТБ"

Як зняти готівку на касі в "АТБ" — покрокова інструкція

Виберіть товар: покладіть на стрічку біля каси будь-яку покупку (наприклад, пакет чи продукт), без цього зняти готівку не вийде

покладіть на стрічку біля каси будь-яку покупку (наприклад, пакет чи продукт), без цього зняти готівку не вийде Попередьте касира: перед початком оплати скажіть касиру про намір зняти готівку

перед початком оплати скажіть касиру про намір зняти готівку Оберіть суму: максимально за одну транзакцію можна отримати 6 000 гривень, озвучте суму касиру

максимально за одну транзакцію можна отримати 6 000 гривень, озвучте суму касиру Здійсніть оплату: оплатіть загальну вартість покупки разом із видачею готівки платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay

оплатіть загальну вартість покупки разом із видачею готівки платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay Введіть ПІН-код: транзакцію необхідно підтвердити введенням ПІН-коду вашої картки

транзакцію необхідно підтвердити введенням ПІН-коду вашої картки Отримайте гроші: після цього касир видає готівку та чек

Раніше "Телеграф" розповідав, що найчастіше крадуть в "АТБ". Список вас здивує двічі.