Чергове "просте рішення" призвело до великих проблем, - Лубінець про головну помилку у мобілізації

Не можна робити вигляд, що одним можна діяти поза законом, а іншим – ні, наголосив він

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У підході до мобілізації в Україні припуститися серйозної помилки. Замість того щоб надати людям додаткову аргументацію, чому треба долучитися до армії, було запроваджено план з кількості мобілізованих до ТЦК.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець "Українській правді". Він нагадав, що у 2024 році чоловіків почали затримувати примусово, навіть без повідомлень про виклик у ТЦК, затягати людей в буси – з'явилося поняття "бусифікація".

"Тоді варто було запустити додаткову аргументацію для людей, чому треба долучатися до війська. Замість цього було ухвалене чергове просте рішення: давайте поставимо план, що нам треба приблизно 30 тисяч громадян України в місяць на території всієї України", — каже омбудсмен.

Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Щоб виконати план, групи оповіщення почали забирати всіх підряд. В результаті в системі мобілізації з'явилася тотальна корупція — цілком придатну людину можуть відпустити за "фінансовий аргумент".

Мобілізація в Україні з 1 вересня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Проте план треба було виконувати. Через це почали брати всіх підряд: недужих, наркозалежних, людей старшого віку, каже Лубінець. Кількість порушень прав людини під час примусової мобілізації почала зростати.

"Суспільство для себе ухвалило рішення, що якщо наші права порушуються, то ми їх будемо відстоювати самостійно, вчиняючи кримінальні злочини. Безкарність породжує безкарність. Я засуджую напади на службовців ТЦК та СП і так само засуджую з боку працівників ТЦК та СП скоєння кримінальних правопорушень. Не можна робити вигляд, що одним можна діяти поза законом, а іншим – ні", — наголосив Лубінець.

Раніше "Телеграф" розповідав головне про мобілізацію з 1 вересня. Хто втратить бронь і кому прийде повістка в першу чергу.