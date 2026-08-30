Четверта доба вибухів: як "Шахеди" летять на Київ і скільки вже було тривог (інфографіка)

РФ продовжує кошмарити цивільне населення

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З кінця серпня Київ щодня перебуває під прицілом російських окупантів. РФ постійно атакує столицю України з повітря, зокрема реактивними "Шахедами".

У неділю, 30 серпня, у місті на 16:52 за місцевим часом вже зафіксовано 8 повітряних тривог. До речі, "рекорд" було встановлено буквально днями, 27 серпня, повідомляє "Телеграф".

Тривожний серпень

Після Дня Незалежності України окупанти значно збільшили кількість атак по Києву. 27 серпня в столиці оголосили 13 повітряних тривог — найбільше за одну добу з початку великої війни. Попередній максимум становив 12 сигналів на день. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ.

28 серпня було зафіксовано 12 повітряних тривог (13 з урахуванням тієї, що почалася 27 серпня), 29 серпня — 10.

Кількість повітряних тривог у Києві/Інфографіка "Телеграфа"

Столицю атакують за допомогою Білорусі?

Радник президента України з технологічних питань Сергій ("Флеш") Бескрестнов на своєму telegram-каналі наочно показав, що ворог, ймовірно, використовує мобільний зв’язок Білорусі для атак реактивних "Шахедів" по Києву. Сергій також прикріпив до поста карту типового маршруту реактивних БПЛА перед тим, як вони залітають до столиці.

У мене висновок лише один - вони максимально довго тримаються біля кордону з Білоруссю. Але навіщо? Я зупинився на тому, що LTE-модеми на "Шахедах" за такого маршруту польоту працюють із базовими станціями мобільного зв’язку Білорусі. Сергій ("Флеш") Бескрестнов

Маршрут реактивних Шахедів, що летять на Київ/Фото: t.me/serhii_flash

На 16:40 у напрямку Києва летіло кілька ударних дронів, зокрема реактивних.

Загальна ситуація у регіоні станом на 16:40/Фото: t.me/eRadarrua

Нагадаємо, у Києві тривогу, як і раніше, оголошують одразу для всієї столиці, навіть якщо небезпека загрожує лише окремим районам. Через рекордну кількість сирен це питання знову вийшло на порядок денний.