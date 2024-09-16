Светили дорогими украшениями и танцевали под Ани Лорак: депутаты из Днепра ездили зажигать на Мальдивы — СМИ

В сети появилось любопытное видео

В сети появилось видео, на котором виден отдых депутатов городского совета Днепра с женами. На кадрах видно, что они небольшой компанией собрались на пляже и "зажигали" под песни Ани Лорак.

Видео в сети было обнародовано telegram-каналом "Инсайдер". В подписи говорится, что кадры были сняты на Мальдивских островах на элитном курорте Vakkaru Maldives в январе 2024 года. Подтвердить это по кадрам невозможно.

Отмечается, что на видео попали глава фракции "Пропозиция" Сергей Пустовой и еще один депутат Евгений Кривошеев. Снимал ролик, как утверждается, депутат "Евросолидарности" Камиль Примаков.

Согласно данным авторов расследования, у супруги Кривошеева Ольги можно заметить аксессуары Van Cleef и Cartie общей стоимостью в более 50 тысяч евро. У жены Примакова Оксаны также замечены украшения Cartier Love, Petit Modele, Pave общей стоимостью 150 тысяч евро. В кадре также появляется рука депутата, на которой можно заметить часы Rolex Skydweller за 25 тысяч долларов.

Стоит отметить, что подлинность этих украшений проверить по кадрам невозможно, а в сети можно найти большое количество подделок по цене, стартующей от нескольких тысяч гривен.

В сообщении "Инсайдера" говорится, что депутаты в это время должны были находиться на международной конференции по восстановлению Днепра, а разрешение на командировку якобы подписал лично городской глава Борис Филатов.

Как сообщалось ранее, сотрудница Львовского облсовета Василиса Софранюк похвасталась в соцсетях новым внедорожником Porsche Cayenne.