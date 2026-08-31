Могили з'являються ледь не щодня: як зараз виглядає Краснопільське кладовище у Дніпрі (фото)

Попрощатись з героєм прийшли рідні та близькі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Міський некрополь Дніпра — Красносільське кладовище продовжує невблаганно розширятись. Так сьогодні там поховали молодого захисника України.

Фото з кладовища з'явились у розпорядженні "Телеграфа". Варто зауважити, що на цвинтарі знайшли спочинок дуже багато українських героїв.

Це кладовище — це міський некрополь Дніпра, де ховають захисників та захисниць України, який розташований у селищі Краснопілля. Над кожною могилою захисника розвиваються українські прапори, як символ того, що вони віддали життя за свою Батьківщину.

На Краснопільському кладовищі можна помітити багато могил українських захисників. Вони віддали свої життя захищаючи державу від агресії Росії. Серед них є й добровольці, які пішли захищати Україну ще у 2014 році. Українські герої служили у різних родах військ та представляли різні верстви населення. Зокрема військовослужбовці "Азову", які захищали Маріуполь від навали росіян у 2022 році.

На кладовищі є могила старшого солдата спецпідрозділу "Азов" Дениса "Море" Парфьонова, який загинув внаслідок теракту в Оленівці 29 липня 2022 року. Воїн пройшов оборону Маріуполя та "Азовсталі" і після виходу з оточення опинився в полоні, де і був вбитий росіянами.

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Могили українських захисників. Фото "Телеграф"

Також у понеділок, 31 серпня, на Краснопільському кладовищі попрощались з захисником України Владиславом Тєлєгіним, якому було всього 28 років.

Владиславу було 28 років. Фото "Телеграф"

Попрощатись з захисником прийшли рідні та близькі. Фото "Телеграф"

Попрощатись з захисником прийшли рідні та близькі. Фото "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло прощання з керівником "Плацдарму" Олексієм Юковим у Києві.