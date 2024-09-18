Бюджетникам приготуватись: підвищення податків зачепить не лише бізнес

Стосуватиметься усіх

У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала законопроєкт 11416-д. Завдяки йому в бюджет мають надійти додаткові 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд у наступному. Він містить у собі низку суттєвих податкових навантажень для бізнесу. Зокрема, збільшення податків на 1-2 групу ФОП, підвищення військового збору, нові збори з банків, фінустанов та АЗС. Законопроєкт вже назвали нищівним для бізнесу. Та тепер стало відомо, що він торкнеться і працівників бюджетної сфери — освітян, медиків тощо.

Про це заявила народна депутатка, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, Ніна Южаніна. Ми вирішили перевірити, чи справді Рада планує також збільшити податкове навантаження і для бюджетників.

Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у коментарі журналістам "Телеграфу" підтвердила цю інформацію. "Так, підвищення військового збору до 5% буде стосуватись і працівників бюджетної сфери".

Отримані кошти підуть на сектор безпеки та оборони. Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. Бо діру в бюджеті розміром у 500 млрд грн треба чимось закривати. І Уряд знайшов єдиний спосіб — підвищити податки.

Леся Забуранна погодилась із думкою, що таке нововведення сподобається не всім. Особливо тим, хто і так "не жирує", — працівникам бюджетної сфери.

Ніна Южаніна також підтвердила нам цю інформацію "Зачепить усіх. Винятків не буде", — зазначила вона.

"Загальне враження таке. У цієї влади і в кожної галузі є виправдання непідвищення податків.

Незахищеними традиційно залишаються люди — наймані працівники (в тому числі вчителі, лікарі…) та малі підприємці", — додає Южаніна у своєму дописі в телеграмі.

Раніше також "Телеграф" розповідав детально про усі нововведення у майбутньому законі. Є тут також пояснення про економічне бронювання.