ФОПи, діставайте гаманці: що змінить "історичне" підвищення податків в Україні

Проєкт закону прийняли у першому читанні (це ще не закон і буде ще один розгляд)

В Україні можуть зрости податки — Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11416д, який вже назвали "історичним". Наразі це не закон і документ очікує другого читання.

Проте вже зараз можемо говорити про те, що податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) та найманих працівників можуть зрости. Планується введення військового збору для тих ФОПів, які його досі не платили. А ті, що платили — тепер віддаватимуть 10, а звичайні наймані працівники — 5%, а не 1,5%. З’являється певна ясність щодо економічного бронювання.

"Телеграф" розповідає детальніше, що саме чекає українських підприємців. Також пояснюємо, чому документ містить "машину часу" і підвищить податки аж так скоро (з 1 жовтня):

Військовий збір

Як йдеться у документі №11416д, запроваджуються такі зміни:

ФОПи ІІІ групи (на єдиному податку) платитимуть військовий збір (ВЗ), хоча до цього не платили. Він становитиме 1% від усього доходу. ФОПи І, ІІ та IV груп платитимуть ВЗ на рівні 10% від мінімальної зарплати. Це зараз 800 гривень. Але сума залежатиме від зміни цієї мінімальної зарплати і не буде такою довгий час. Наймані працівники платитимуть 5% ВЗ від офіційної зарплати (раніше 1,5%).

Підвищення ВЗ обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан — тобто до 31 грудня року, коли стан скасують. ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ.

Обклали 25% податком ломбарди й колекторів

Документ містить норму про встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Небанківські фінустанови — це кредитні спілки, ломбарди, лізингодавці, колекторські компанії.

Банки сплачуватимуть 50% з прибутку

Планується встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це один із контроверсійних пунктів — проти того, щоб віддавати половину прибутку, виступали НБУ та Мінфін.

Авансові внески на АЗС

Роздрібні продавці пального зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток підприємств за кожну окрему АЗС. Розцінки внесків такі:

1) Для АЗС, де не продають алкоголю чи тютюну:

а) 60 тисяч гривень, але є винятки (це наступні два пункти);

б) 30 тисяч гривень — торгівля виключно скрапленого газу;

в) 45 тисяч гривень — коли АЗС продають кілька видів пального, але частка продажу скрапленого газу за місяць більше 50%.

2) АЗС, які продають алкоголь і тютюн:

а) 80 тисяч гривень, але є винятки (це наступні два пункти);

б) 40 тисяч гривень — АЗС, яке продає виключно скраплений газ;

в) 60 тисяч гривень — АЗС, де продають кілька видів пального, але скрапленого газу понад 50%.

Щомісячна звітність ПДФО

Запроваджується щомісячна звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Він становить 18%

Навіщо ці підвищення

Документ передбачає історичне збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному. Ці кошти мають піти на сектор безпеки та оборони:

"Збільшення доходів бюджетів за рахунок додаткових надходжень від військового збору та податку на прибуток підприємств", — йдеться у пояснювальній записці.

Чому закон приймуть "заднім числом"

Уважні критики звернули увагу на те, що до жовтня закон в цілому не буде прийнято. Тому, впровадження буде "заднім числом" з 1 жовтня, навіть якщо його приймуть після цієї дати.

У цьому вбачають навіть фінансові втрати найближчим часом: доведеться сплачувати підвищені податки за звільнених з 1 жовтня працівників.

Треба скорочувати видатки на чиновників, — Розенко

Діру у 500 млрд грн у бюджеті закриє "білий" легальний бізнес і прості українці, що платять податки. Відповідно, можливий розквіт "чорного" ринку, прогнозує "Телеграфу" Павло Розенко, ексміністр праці та соціальної політики (2014-2016), віце-прем’єр-міністр (2016-2019).

"За збільшення податків хто заплатить? Тільки ті, хто платить податки. Тобто навантаження лягає на "білий" бізнес, а про історію з "чорним" ринком, ціною алкоголю, електронної техніки, що робиться на митниці, ніхто говорити не хоче. Мовляв, ні-ні-ні, воно ж не дасть так швидкого ефекту", — каже Розенко.

Ексміністр натомість радить брати кошти із скорочення витрат державного апарату.

"Просто треба зрозуміти, що ми не можемо розкошувати. Але я дивлюсь бюджет на наступний рік, вибачте, всі органи влади: Офіс президента, Державне управління справами, Кабінет міністрів, секретаріати, прокуратури, судді — знову йде збільшення видатків на їх утримання. Тобто ми наступного року повторюємо ті ж самі помилки. Цього року ми знову говоримо, що будемо фінансувати роздутий державний апарат, а пенсії та соціальні виплати на наступний рік заморожуємо", — каже Розенко.

Народна депутатка від "Євросолідарності" Ніна Южаніна стверджує, що законопроєкт є податковим тягарем для "білих" перед законом і чесних людей, які не можуть себе захистити.

Документ працюватиме у комплексі з іншими строгими нормами у разі свого прийняття. Так, раніше "Телеграф" писав, що у 2025 році ФОПи будуть знову зобов’язані сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).