Історичне підвищення податків "заднім числом": Рада підтримала законопроєкт, що буде далі

Законопроєкт підтримало 241 депутата

У вівторок, 17 вересня, депутати Верховної Ради України проголосували у першому читанні за закон про підвищення податків. У ньому пропонується збільшення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд в наступному.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, підтримали законопроєкт №11416д з другої спроби 241 депутата.

"Через те, що до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня", — написав він.

Железняк також додає, що затримка з ухвалення законопроєкту пов'язана з провалом скорочення процедури по правках. Наразі йде подача правок і пройшло голосування у першому читанні. Приблизно у середині жовтня відбудеться друге читання.

Також нардеп Олексій Гончаренко, який голосував проти закону, наголошує: "Ухвалили за основу. Це тільки перше читання. Тобто законопроєкт ще не ухвалений остаточно, буде друге читання".

Що передбачає новий закон про підвищення податків?

- підвищення військового збору з 1,5% до 5% для всіх громадян України;

- збільшення податків для 1,2, 4 групи ФОП. Для них встановлюється військовий збір у розмірі 10%;

- запровадження авансових внесків для АЗС;

- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3-ї групи;

- встановити 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

- помісячна звітність щодо ПДФО.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді хочуть скасувати важливе для підприємців положення.