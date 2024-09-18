Бюджетникам приготовиться: повышение налогов коснется не только бизнеса

Будет касаться всех

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада со второй попытки поддержала законопроект 11416-д. Благодаря ему в бюджет должны поступить дополнительные 58 млрд. грн. в 2024 году и 137 млрд. в следующем. Он включает в себя ряд существенных налоговых нагрузок для бизнеса. В частности, увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП, повышение военного сбора, новые сборы с банков, финучреждений и АЗС. Законопроект уже назвали сокрушительным для бизнеса. Но теперь стало известно, что он коснется и работников бюджетной сферы — педагогов, медиков и т.п.

Об этом заявила народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики, Нина Южанина. Мы решили проверить, действительно ли Рада планирует также увеличить налоговую нагрузку и для бюджетников.

Леся Забуранная, председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по бюджету в комментарии журналистам "Телеграфа" подтвердила эту информацию. "Да, повышение военного сбора до 5% будет касаться и работников бюджетной сферы".

Вырученные средства пойдут на сектор безопасности и обороны. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. Потому что дыру в бюджете размером в 500 млрд грн нужно чем-то закрывать. И правительство нашло единственный способ — повысить налоги.

Леся Забуранная согласилась с мнением, что такое нововведение понравится не всем. Особенно тем, кто и так "не жирует", — работникам бюджетной сферы.

Нина Южанина также подтвердила нам эту информацию "Заденет всех. Исключений не будет", — отметила она.

"Общее впечатление такое. У этой власти и у каждой отрасли есть оправдание неповышения налогов.

Незащищенными традиционно остаются люди — наемные работники (в том числе учителя, врачи…) и малые предприниматели", — добавляет Южанина в своем сообщении в Telegram.

Ранее также "Телеграф" подробно рассказывал обо всех нововведениях в будущем законе. Есть здесь также пояснения об экономическом бронировании.