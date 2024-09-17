"Не треба бити битою по голові бізнес": експерт розповів, хто заплатить за збільшення податків

Уряд рік у рік робить одні й ті ж самі помилки

Уряд України затвердив проект державного бюджету на 2025 рік. Як виявилося, зараз у бюджеті є дефіцит на 500 мільярдів гривень, який потрібно покрити до кінця 2024 року.

На думку ексміністра праці та соціальної політики (2014-2016), віце-прем’єр-міністра (2016-2019) України Павла Розенко, ця "дірка" утворилася через те, що рік тому бюджет був абсолютно непрофесійно, некваліфіковано та неправильно сформований. А тепер уряд вирішив в екстреному порядку збільшити податки та натиснути на "білий" бізнес.

"Телеграф" поспілкувався з Павлом Розенком і поставив йому кілька запитань щодо бюджету України на 2025 рік, а також дізнався про те, де реально можна взяти кошти на покриття величезного дефіциту та хто заплатить за збільшення податків.

Чому в бюджеті виникла "дірка" у 500 мільярдів

У ситуації з підвищенням податків чітко видно маніпуляції і те, що нам кажуть напівправду про те, за рахунок чого виникла ця бюджетна діра в 500 млрд грн, яка змушує сьогодні приймати не дуже популярні рішення.

Все крутиться навколо того, що є проблема дефіциту державного бюджету в 500 мільярдів і нам потрібно їх покрити, бо військовим не буде яким чином платити.

І от найкраще рішення, з точки зору уряду, це підвищувати податки. То давайте розбиратися спочатку, звідки ці взялися 500 мільярдів. Що б там прем'єр не розказував, що вони думали, що війна закінчиться в середині року, 500 млрд грн — це виключно чітка помилка при формуванні державного бюджету на 2024 рік.

Причому помилка, про яку говорили всі під час формування бюджету рік тому, починаючи від експертів, закінчуючи військовим керівництвом нашої держави, зокрема Залужним. Реальна картина складалася з того, що Україні доведеться з 1 січня або пізніше, але починати процес мобілізації.

А щоб почати процес мобілізації Збройним силам України потрібне додаткове фінансування на військовослужбовців, які прийдуть у ЗСУ, на їхнє грошове та матеріально-технічне забезпечення, на зброю тощо. І тоді і всі експерти, і багато хто говорив, що той бюджет, який формується, не враховує саме ці компоненти [фінансування] Збройних сил України.

Не "пропетляли" з мобілізацією?

Нам розповідали: от і ситуація на фронті начебто трохи заспокоїлася і ми "припетляємо" без мобілізації. І переміг саме цей варіант, коли основна частина фінансування, яку мали отримати Збройні сили, пішла на національні телемарафони, корупційні оборудки, зростання зарплат чиновників.

Адже з 1 січня 2024 року збільшилися заробітні плати по всій вертикалі чиновниківського апарату — депутати, міністерства, судді, прокурори, місцеві органи влади і так далі. Пріоритет держави був саме такий і переміг інфантильно-корупційний підхід: ні, мобілізацію проводити не треба, а ми витратимо ці кошти, бо наші чиновники – "бідні", мають маленькі заробітні плати.

Але що трапилось насправді: почався наступ Російської Федерації на фронті, і весною цього року Україна була змушена посилювати мобілізацію і залучати нових хлопців і дівчат у ЗСУ.

І процес мобілізації був не забезпечений ресурсами, які мали закладати в державний бюджет. От звідки взялися ці 500 мільярдів [боргу]. Ще довелося на фінансування Збройних сил України залучати додаткові кошти.

Ціна помилки всієї вертикалі влади

Вся проблема в тому, що рік тому бюджет був непрофесійно, некваліфіковано і неправильно сформований. Про це публічно говорили багато експертів та фахівців. Але це було політичне рішення, зокрема уряду.

Для всіх очевидно, що Верховна Рада нікого не захотіла слухати і припустилася помилки під час голосування за державний бюджет. Наразі президент також підписав цей документ фактично без урахування думки військовослужбовців.

І от виходить, що вся вертикаль влади припускається помилки, і за ці помилки доводиться відповідати не їм, а всьому українському народу. І кажуть: "Так сталося, що ми помилилися, а тепер діставайте зі своїх кишень 500 мільярдів і давайте будемо покривати цей дефіцит державного бюджету. Ми думали, що війна закінчиться, вибачте".

Але це повторюється історія 2021-го, 2022-го року, коли напередодні вторгнення говорили, що війна буде, давайте фінансувати Збройні сили , а нам розказували: "Ні, ми ЗСУ не можемо фінансувати, бо треба будувати дороги". Один в один ситуація.

Хто заплатить за збільшення податків

"Білий" бізнес, легальний бізнес, і ми всі прості українці почнуть приховувати свої доходи, розумієте? Тому що за збільшення податків хто заплатить? Лише ті, хто сплачує податки. Тобто навантаження лягає на "білий" бізнес, а про історію з "чорним" ринком, ціною алкоголю, електронної техніки, що робиться на митниці, ніхто не хоче говорити. Мовляв, ні-ні-ні, воно не дасть швидкого ефекту.

Тому [міністр торгівлі США Пенні] Пріцкер не дарма сказала, що на сьогоднішньому етапі є проблема з бюджетом, але Україна її має вирішувати не за рахунок збільшення податків, а за рахунок заходів щодо "детінізації" економіки та реформування митниці.

"У вас проблема, але не треба битою бити по голові малий, середній та великий бізнес. Легальний бізнес", — сказала вона.

Де можна взяти гроші?

Там, де можна скоротити державні витрати на непрофільні речі, слід скоротити заради пріоритетів. Скоротити фінансування державних органів влади. Ми думали: коли буде зміна уряду, це буде реформа, скорочення міністерств.

Нам президент казав: я хочу зменшити [витрати на державу], але цього нічого не відбувається. І виходить картина: чиновники помилилися, а ми відповідаємо. Чиновники нічим не відповідають і кажуть: ми як жили добре, так і далі житимемо. На жаль, ця вся історія показує, що ми маємо неефективну владу, яка повторює ті самі помилки.

Просто треба зрозуміти, що ми не можемо розкошувати. Але я дивлюсь бюджет на наступний рік, вибачте, всі органи влади: Офіс президента, Державне управління справами, Кабінет міністрів, секретаріати, прокуратури, судді — знову йде збільшення видатків на їх утримання.

Тобто ми наступного року повторюємо ті ж самі помилки. Цього року ми знову говоримо, що будемо фінансувати роздутий державний апарат, а пенсії та соціальні виплати на наступний рік заморожуємо.

Тобто ми йдемо в ці кола постійних помилок, які просто гроблять економіку і майбутнє України.

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