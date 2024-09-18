Нардепи заблокували трибуну Ради: що сталося

Нардепи вимагають ще раз проголосувати за постанову про деколонізацію і негайно її прийняти

У середу, 18 вересня, народні депутати не підтримали постанову про перейменування 333 населених пунктів України. Після цього трибуну Ради заблокували.

"Провалили 11188 — перейменування 333 населених пунктів на виконання закону про деколонізацію. Після провалу голосування трибуна була заблокована і на цьому на сьогодні нестримні реформи завершились", — написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, додавши, що за документ проголосували лише 208 народних депутатів.

Народна депутатка із парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що депутати вирішили блокувати трибуну Верховної Ради з вимогою зібрати погоджувальну раду і повторно винести на розгляд постанову щодо декомунізації та деколонізації. Вони вважають, що постанова має бути затверджена, адже досі сотні населених пунктів носять імена катів українського народу.

"Не можуть більше в Україні бути населені пункти, які несуть назви всіх цих радянських катів, які нищили Україну", — наголосила вона.

Нагадаємо, постанова 11188 передбачає перейменування 333 топонімів, зокрема, йдеться про Сєвєродонецьк на Луганщині (пропонують перейменувати на Сіверськодонецьк), Червоноград на Львівщині (пропонують перейменувати на Шептицький), Южноукраїнськ на Миколаївщині (пропонують перейменувати на Гард). Місту Южне Одеської області хочуть дати назву Порт-Анненталь, місту Дружба Сумської області — Хутір-Михайлівський.

Як повідомляв "Телеграф", 20 березня, комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування підтримав перейменування 109 населених пунктів у межах деколонізації. Серед них — 5 великих міст, а також 104 сіл та селищ.