Нардепы заблокировали трибуну Рады: что произошло

Нардепы требуют еще раз проголосовать за постановление о деколонизации и немедленно его принять

В среду, 18 сентября, народные депутаты не поддержали постановление о переименовании 333 населенных пунктов Украины. После этого трибуну Рады заблокировали.

"Провалили 11188 — переименование 333 населенных пунктов во исполнение закона о деколонизации. После провала голосования трибуна была заблокирована и на этом на сегодняшний день безудержные реформы завершились", — написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, добавив, что за документ проголосовали только 208 народных депутатов

Народный депутат из парламентской фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты решили блокировать трибуну Верховной Рады с требованием собрать согласительный совет и повторно вынести на рассмотрение постановление о декоммунизации и деколонизации. Они считают, что постановление должно быть утверждено, ведь до сих пор сотни населенных пунктов носят имена палачей украинского народа.

"Не могут больше в Украине быть населенные пункты, которые несут названия всех этих советских палачей, которые уничтожали Украину", — подчеркнула она.

Напомним, постановление 11188 предусматривает переименование 333 топонимов, в частности, речь идет о Северодонецке в Луганской области (предлагают переименовать в Северодонецк), Червоноград на Львовщине (предлагают переименовать в Шептицкий), Южноукраинск в Николаевской области (предлагают переименовать в Северодонецк). Городу Южное Одесской области хотят дать название Порт-Анненталь, городу Дружба Сумской области — Хутор-Михайловский.

Как сообщал "Телеграф", 20 марта комитет госвласти, местсамоуправления, регразвития и градостроительства поддержал переименование 109 населенных пунктов в рамках деколонизации. Среди них 5 крупных городов, а также 104 сел и поселков.