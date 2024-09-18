Не кажіть "без двадцяти чотири": як правильно називати час в українській мові

Мовник закликає відмовитися від прийменника "без"

З початком війни багато українців свідомо перейшли на рідну мову й намагаються уникати російських кальок, замінюючи популярні висловлювання. Однак, далеко не всі знають, як правильно говорити про час в українській мові.

Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів про важливі нюанси, які слід знати всім. Також він поділився лайфхаком, який допоможе правильно називати час.

Як українською правильно називати час

Авраменко зазначив, що не варто говорити "без двадцяти чотири ", оскільки це є помилкою, адже прийменник "без" використовується в російській мові. Правильно буде сказати: "двадцять до четвертої" чи "за двадцять четверта ".

Мовник відзначив, що якщо велика хвилинна стрілка знаходиться у правій частині циферблата, тоді потрібно використовувати прийменники "на" або "по". Якщо стрілка знаходиться у лівій частині, тоді говоріть "за" або "до". Наприклад: "за двадцять одинадцята" або п’ятнадцять хвилин по десятій".

Раніше "Телеграф" також розповідав, як сказати українською "бутерброд". І це не "канапка".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно просити вибачення українською мовою. Насправді є безліч слів, які вам у цьому допоможуть, але "вибачаюсь" краще не говорити.