Мігранти з болгарками штурмують кордон Польщі: з’явилося відео прориву

У Варшаві розуміють, хто за цим стоїть

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострюється. Мігранти, які намагаються проникнути на польську територію, почали поводитися агресивніше.

Про це повідомляє Polsat. За даними голови Міністерства національної оборони Владислава Косиняк-Камиша, нелегали кидають у прикордонників палиці та каміння, а також використовують болгарки, щоб розрізати огорожу.

За його словами, лише в ніч із п’ятниці на суботу було зафіксовано близько 300 спроб прорватися через кордон. Він також додав, що за цим стоять Росія та Білорусь, які мають на меті ослаблення Європи.

"Це означає, що операція з білоруської та російської сторони посилюється. Це не випадковість, це не природний шлях міграції. Все це штучно, все це спрямоване", — сказав міністр.

Прессекретар МВС Яцек Добжинський своєю чергою показав відео із камер спостереження, на якому видно, як нелегали намагаються прорвати кордон на одній із ділянок.

Як повідомлялося раніше, Польща з минулого року почала зміцнювати кордон із Білоруссю. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про будівництво нових фортифікаційних споруд на кордоні.