Гранатомет на гусеницах: в Украине показали новый дрон, что он умеет (фото, видео)

Беспилотные системы нужны, чтобы сохранить жизнь военных

Украинские умельцы продолжают создавать новые беспилотные системы с гранатометом за оружие. После " летающего гранатомета " в ход пошли модели на гусеничном ходу.

Такую сборную систему из гранатометной турели "Буря" и гусеничной платформы TerMIT показали на портале "Милитарный". Гибридная боевая система позволяет вести огонь из гранатомета Mk-19 оператору так, чтобы быть при этом в безопасности.

Оператору нужно несколько секунд, чтобы перенацелить турель. Делать это можно с пульта или ноутбука. Для выстрела необходимо ввести координаты или выбрать точку на карте. Прицельная стрельба во время движения возможна на расстоянии до 1800 метров. Дальность до цели от гранатомета – около 30 метров.

Также гибрид имеет систему автоматической наводки. Она имеет определенную "память" и способна быстро переводиться между целями.

Гибрид гранатометной турели и гусеничной платформы

Турель "Буря" может устанавливаться не только на гусеничную платформу, она управляется и стреляет на расстоянии 50-100 метров от оператора. Шасси TerMIT может перевозить 300 кг, так что 47 кг турели для него — не проблема. Гусеничная платформа имеет запас хода 20 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании украинских ракет "Нептун" для ударов по составам окупантов. Противокорабельную ракету модифицировали для наземных целей и увеличили дальность.