Малі, проте броньовані: що ще відомо про машини класу CVR(T), які має передати Латвія (відео)

Є з чого вибрати — корисні будуть всі

Україна отримує від Латвії 9 бойових машин сімейства CVR(T). Обиратимуть серед 5 варіантів, які є у цієї країни. Окрім відомого FV103 Spartan, в латвійському арсеналі ще чотири броньовики FV104 Samaritan, FV105 Sultan, FV106 Samson та FV107 Scimitar.

У цих машин різне призначення. FV107 Scimitar обладнані 30 мм автоматичною гарматою, FV103 Spartan — це бронетранспортер, FV104 Samaritan — медична евакуаційна машина, FV105 Sultan — командно-штабна, а FV106 Samson — ремонтно-евакуаційна машина.

Попри невеликі розміри, ці гусеничні броньовики достатньо міцні. Зокрема мова про БТР "Спартан". Він постачався в Україну коштом волонтерів та від країн партнерок. "Спартан" витримує бронебійні кулі калібром 14,5 мм з відстані у 200 м.

Які саме машини увійдуть в 9, що мають приїхати до України поки невідомо. До того ж є питання зі строками постачання, адже Латвія має отримати відповідний дозвіл на реекспорт від Британії, яка виробляла ці машини.

Окремо зупинимося на двох різновидах, які найактивніше братимуть участь у боях у разі поставки. FV103 Spartan важить понад 10 тонн. У десантному відділенні вміщуються 4 особи, екіпаж — 3 людини.

FV107 Scimitar легший — вага не досягає 8 тонн. Озброєння — 30-мм автоматична гармата L21, спарена з кулеметом. Екіпаж три особи.

Раніше "Телеграф" розповідав про плани Латвії передати Україні БТР Patria. Вони мають приїхати у 2025 році. Це фінська машина, виробництво якої локалізовано в Латвії.