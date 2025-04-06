ЄС відповість на тарифи Трампа: вдарить по туалетному паперу та жувальній гумці — Reuters

У країнах Європи немає єдиної думки щодо необхідності вводити мита

Європейський союз не має наміру залишати нові мита США без відповіді та планує незабаром запровадити торгівельні заходи проти імпорту зі США на суму до 28 мільярдів доларів. Аналогічні заходи напередодні вжили Китай та Канада.

Про це інформує видання Reuters. Зазначається, що нові тарифи президента США Дональда Трампа охопили близько 70% усього експорту з ЄС до США, а заходів проти низки товарів на кшталт міді, фармацевтики, напівпровідників та деревини, запроваджено ще не було.

У понеділок, 7 квітня, Єврокомісія має намір обговорити з представниками країн блоку список товарів, на які можуть бути введені мита у відповідь. Туди можуть потрапити м’ясо, крупи, вино, деревина, одяг, жувальна гумка, зубна нитка, пилососи та туалетний папір. Проте найбільше розбіжностей викликають питання запровадження тарифів на алкоголь.

Головною метою зустрічі буде вироблення єдиного підходу до подальших переговорів із США та недопущення національних рішень, що могло б підірвати єдність усередині ЄС. При цьому суперечності вже є. Наприклад, Франція пропонує не лише запровадити мита, а й припинити інвестиції в американські компанії. Ірландія закликає до більш "помірної" відповіді, а Італія взагалі сумнівається в необхідності вжиття заходів у відповідь.

У будь-якому випадку, початкові мита у відповідь будуть винесені на голосування 9 квітня. Очікується, що перша частина з них набуде чинності 15 квітня, а решта — у травні.

Варто зазначити, що американський мільярдер Ілон Маск виступив за скасування всіх мит між США та Європою та досягнення зони вільної торгівлі. Він зазначив, що вже дав таку пораду Трампу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та алюмінієва продукція.