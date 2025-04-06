Макрон відреагував на обстріл Кривого Рогу: перейшов на українську мову

Французький лідер закликав вжити рішучих заходів, якщо Росія й надалі ігноруватиме пропозиції до припинення вогню

Президент Франції Еммануель Макрон написав повідомлення українською мовою. У ньому він висловив слова підтримки українцям після того, як росіяни завдали удару балістичною ракетою по Кривому Розі.

Його слова були оприлюднені в соцмережі X. Глава держави одразу зазначив, що в загибелі дев’яти дітей та ще 11 дорослих винна лише Росія.

"У цей день національної жалоби в Україні мої думки з дітьми та всіма цивільними жертвами кривавих ударів, завданих Росією, зокрема, 4 квітня у Кривому Розі. Минулої ночі численні російські удари знову були націлені на житлові райони в Києві та кількох інших українських містах", — написав він.

Він нагадав, що Україна майже місяць тому прийняла пропозицію США про повне припинення вогню на 30 днів, проте окупанти лише наростили інтенсивність обстрілів. За словами Макрона, припинення вогню має відбутися якнайшвидше, а якщо Кремль відмовиться це робити, то мають бути вжиті "рішучі заходи".

"Як довго Росія ігноруватиме мирні пропозиції Сполучених Штатів і України, продовжуючи вбивати дітей і цивільних?", — написав президент Франції.

Як повідомлялося раніше, після обстрілу Кривого Рогу по всій Україні 6 квітня оголошено жалобу. У самому місті вона триватиме також із 7 по 9 квітня. 6 квітня прапори у всіх українських населених пунктах будуть приспущені.

Як повідомлялося раніше, росіяни завдали удару по місту ракетою "Іскандер-М" з касетною боєголовкою. Ракетний удар ворога припав по центру одного з мікрорайонів, біля дитячого майданчика та закладу громадського харчування. Один із очевидців, якому дивом вдалося вижити, підтвердив, що росіяни били саме по житловій інфраструктурі та мирним жителям – пошкоджено будинки та численні цивільні автомобілі.