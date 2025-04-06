Знайшов заборонену "травичку" і почув вирок суду. Що буде, якщо її зірвати

Чоловік щиро покаявся

У Харківській області чоловіка засудили за зберігання канабісу. Суд не став обмежувати його волю.

Про це стало відомо з вироку суду. Знайшов наркотичні речовини у 2024 році.

Чоловік (його ім'я в документі приховане) знайшов 2 рослини коноплі біля села Рясне на Харківщині. Він їх зірвав, приніс додому, висушив та виготовив з них канабіс для власного вживання.

21 березня 2025 року під час обшуку в його будинку поліція знайшла та вилучила канабіс загальною масою 208,7 грамів. Йому було висунуто обвинувачення за незаконне придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту (частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України).

Обвинувачений повністю визнав свою провину та погодився на спрощений порядок судового розгляду. Суд врахував його щире каяття як пом'якшувальну обставину.

У результаті суд: визнав чоловіка винним, призначив покарання у вигляді обмеження волі на 1 рік. А також зобов'язав його періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що міський депутат у Львівській області Ігор Чорнейко не вказав у деклараціях за два роки майна на майже 20 млн грн. Суд вже виніс йому вирок, оштрафувавши на 68 тисяч грн.