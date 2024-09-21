Від 500 гривень до 150 тисяч: скільки коштують очищувачі повітря та якими вони бувають

Фільтри бувають кількох видів

Якість повітря у Києві у суботу, 21 вересня дещо покращилася у порівнянні з попереднім днем, проте воно все ще залишається забрудненим. Одним зі способів захиститися від його негативного впливу є очищувач повітря.

"Телеграф" розповідає, що це за пристрій та скільки він коштує в Україні. За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 10:00 21 вересня рівень забруднення повітря сягає 149-153 AQI PM2.5. Найбільший рівень забрудненості фіксується на вулиці вулиця Миколи Шепелєва, 10. В середньому в столиці якість повітря на цей час оцінюється на рівні 90 AQI PM2.5, що є "прийнятною" якістю.

Очищувач повітря — це прилад, який дозволяє отримати максимально чисте повітря в закритому приміщенні. Це досягається завдяки:

затримуванню частинок пилу

усуванню неприємних запахів

нейтралізації токсичних речовин, що потрапляють у повітря

Конструкція різних очищувачів може суттєво відрізнятися, однак всі моделі оснащені багатоступінчастою системою фільтрації, що складається мінімум з трьох фільтрів (глибокого та тонкого очищення) та вентилятора, що забезпечує примусове нагнітання забрудненого повітря. Ефективність роботи очищувача повітря залежить від якості та кількості фільтрів, а також наявності додаткових функцій (зволоження, іонізації, антибактеріальної обробки або інших).

Є кілька груп очисного обладнання для повітря:

Зволожувач-очищувач повітря з функцією миття. Він має вентилятор, що подає забруднене повітря у внутрішню камеру, і барабан, що обертається, частково занурений в піддон з водою. Повітря контактує з водою, забруднення залишаються у ній, а саме повітря зволожується. Такі очищувачі економно споживають електроенергію та тихо працюють. Проте вони очищують повітря повільно та розраховані на маленьку площу.

Очищувач повітря з сухими фільтрами. Є декілька типів фільтрувальних елементів: механічний фільтр з поролону, тканини, або металевої чи полімерної сітки, вугільний (адсорбційний) фільтр здатний затримати більшість видів токсичних газоподібних домішок (за винятком чадного газу та деяких інших). Також бувають електростатичні фільтри, що ефективно затримує навіть дуже дрібні частинки, включаючи гар і кіптяву.

Очищувач із функцією іонізації. Він додатково іонізує повітря та здатний притягувати до себе дрібні частинки забруднюючих речовин. У природі іонізація повітря підтримується на належному рівні внаслідок впливу розрядів блискавки під час грози, космічного випромінювання та інших зовнішніх факторів.

Скільки коштують очищувачі повітря в Україні

На відомому сайті з продажів найдешевший очищувач повітря можна придбати навіть за 499 гривень. Це будуть маленькі портативні очищувачі, проте розраховані на 41-60 квадратних метрів площі, очищення в ньому відбувається шляхом використання негативних іонів.

Водночас найдорожчий очищувач повітря для дому та офісу коштує 150 тисяч гривень. Він очищує повітря від газів та кіптяви, країна виробник — Швейцарія, Є моделі за 79 тисяч.

Як повідомляв "Телеграф", речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла про причини забруднення повітря у Києві. За її словами, подібні явища тривають декілька років поспіль в один і той самий період — коли є різкі перепади температури: вдень дуже тепло, а вночі холодно. Таке коливання спричиняє осідання накопичених негативних речовин на землю.