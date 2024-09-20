"Побачити Коксохім та померти": Дніпро накрила хмара забрудненого пилу
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Жителі в різних районах міста скаржаться на їдке повітря
Ранок п’ятниці, 20 вересня, почався для дніпрян новою порцією ймовірно коксохімічного пилу. Якість повітря у Дніпрі погіршилася і нині лежить в діапазоні жовтого-помаранчевого рівня.
Такі дані наводить моніторинговий портал SaveEcoBot. Найсильніший рівень забруднення фіксується у центральному районі Дніпра.
У місцевих пабліках стверджують, що причина забруднення — викид на коксохімічному виробництві.
"Стан повітря наразі хоч і не критичний, але і не в межах норми. На вулицях поки що краще не гуляти без потреби", — пишуть у пабліку.
Місцеві в різних районах міста скаржаться на їдке повітря, яким неможливо дихати.
Варто зауважити, що проблема з викидами з коксохімічного заводу турбує дніпрян і мешканців області не перший рік. Наприкінці серпня мешканка Дніпра отримала коментар від представника заводу. Скрін повідомлення нижче.
Також у серпні повідомлялося про те, що на Дніпровський металургійний завод у Дніпрі чекає позапланова перевірка Держекоінспекції. До них дійшли скарги людей щодо забруднення повітря біля коксохімічного виробництва. Проте станом на середину вересня, інспекція, здається, так і не доїхала до заводу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря.