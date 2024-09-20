Обійшов навіть Каїр: у Києві зафіксовано найвищий рівень забруднення повітря (карта)

Київ очолив трійку міст-світових лідерів за рівнем забруднення повітря

У п’ятницю, 20 вересня, Київ огорнув дим та накрив неприємний запах, спостерігається високий рівень забруднення повітря. Українська столиця опинилася на першому місці у світі за цим показником.

Столиця України обійшла навіть єгипетський Каїр. Про це свідчать дані IQAir.

Згідно з рейтингом найбільш забруднених великих міст у режимі реального часу, рівень забруднення повітря в столиці становить 173 пункти при нормі 50 пунктів.

Якщо подивитися на якість повітря Києва по карті SaveEcoBot, то можна побачити, що високий рівень забруднення повітря фіксується практично у всіх районах міста. Найскладніша ситуація у Голосіївському та Печерському районах, на Подолі та Харківському масиві.

У КМДА повідомили, що станом на 7:00 у повітрі фіксується підвищення концентрації завислих частинок (пилу). Причина у пожежах.

Місцева влада рекомендувала мешканцям та гостям столиці пити якомога більше води, не виходити на вулицю без потреби та закрити вікна в будинках.

Раніше "Телеграф" писав, що проблеми із забрудненням повітря у столиці фіксувалися і 17 вересня. Вміст діоксиду азоту у Києві перевищив норму.