От 500 гривен до 150 тысяч: сколько стоят очистители воздуха и какими они бывают

Есть несколько типов фильтров

Качество воздуха в Киеве в субботу, 21 сентября, несколько улучшилось по сравнению с предыдущим днем, однако он все еще остается загрязненным. Одним из способов защититься от его негативного воздействия является очиститель воздуха.

"Телеграф" рассказывает, что это за устройство и сколько оно стоит в Украине. По данным SaveEcoBot, по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в некоторых районах Киева по состоянию на 10:00 21 сентября уровень загрязнения воздуха составляет 149-153 AQI PM2.5. Наибольший уровень загрязненности фиксируется на улице Николая Шепелева, 10. В среднем в столице качество воздуха в настоящее время оценивается на уровне 90 AQI PM2.5, что является "приемлемым" качеством.

Воздухоочиститель — это прибор, который позволяет получить максимально чистый воздух в закрытом помещении. Это достигается благодаря:

задерживанию частиц пыли

устранению неприятных запахов

нейтрализации токсичных веществ, попадающих в воздух

Конструкция различных очистителей может существенно отличаться, однако все модели оснащены многоступенчатой системой фильтрации, состоящей минимум из трех фильтров (глубокой и тонкой очистки) и вентилятора, что обеспечивает принудительное нагнетание загрязненного воздуха. Эффективность работы воздухоочистителя зависит от качества и количества фильтров, а также наличия дополнительных функций (увлажнения, ионизации, антибактериальной обработки или других).

Есть несколько групп очистного оборудования для воздуха:

Увлажнитель — воздухоочиститель с функцией мытья. Он имеет вентилятор, подающий загрязненный воздух во внутреннюю камеру, и вращающийся барабан частично погружен в поддон с водой. Воздух контактирует с водой, загрязнения остаются в ней, а сам воздух увлажняется. Такие очистители экономно потребляют электроэнергию и работают тихо. Однако они очищают воздух медленно и рассчитаны на небольшую площадь.

Воздухоочиститель с сухими фильтрами. Есть несколько типов фильтровальных элементов: механический фильтр из поролона, ткани или металлической или полимерной сетки, угольный (адсорбционный) фильтр способен задержать большинство видов токсичных газообразных примесей (за исключением угарного газа и некоторых других). Также бывают электростатические фильтры, эффективно задерживающие даже очень мелкие частицы, включая гарь и копоть.

Очиститель с функцией ионизации. Он дополнительно ионизирует воздух и способен притягивать к себе мелкие частицы загрязняющих веществ. В природе ионизация воздуха поддерживается на должном уровне в результате воздействия молний во время грозы, космического излучения и других внешних факторов.

Сколько стоят воздухоочистители в Украине.

На известном сайте по продажам самый дешевый воздухоочиститель можно приобрести даже за 499 гривен. Это будут маленькие портативные очистители, однако рассчитанные на 41-60 квадратных метров площади, очищение в нем происходит путем использования отрицательных ионов.

В то же время самый дорогой воздухоочиститель для дома и офиса стоит 150 тысяч гривен. Он очищает воздух от газов и копоти, страна производитель — Швейцария. Есть модели за 79 тысяч.

Как сообщал "Телеграф", спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала о причинах загрязнения воздуха в Киеве. По ее словам, подобные явления длятся несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Такое колебание влечет за собой осадку накопленных вредных веществ на землю.