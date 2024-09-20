Повітря покращиться, але ситуація повториться найближчими днями: У ДСНС розповіли деталі

Схожі ситуації в інших областях пов'язані з великою кількістю пожеж в екосистемах

У п'ятницю, 20 вересня, Київ посів перше місце у світі серед міст із найбільш забрудненим повітрям. Також сильну задимленість фіксують й в інших населених пунктах України. Проте ситуація з пожежами торфищ у Києві покращиться протягом дня, але на вихідних стан повітря знову може погіршитись.

Про це заявила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі Ранок.LIVE. Вона повідомила, що наразі ліквідовують останній осередок займання торфу на площі 1,9 гектара в селі Феневичі. Раніше горіло 6 гектарів, однак ситуація значно покращилася.

За її словами, подібні погодні явища тривають декілька років поспіль в один і той самий період — коли є різкі перепади температури: вдень дуже тепло, а вночі холодно. Таке коливання спричиняє осідання накопичених негативних речовин на землю.

Рубан зауважила, схожі ситуації в інших областях пов'язані з великою кількістю пожеж в екосистемах України — горить трава та лісова підстилка.

На Київщині поліпшення ситуації буде через одну-дві години, однак ДСНС не може давати точні прогнози через постійні пожежі в екосистемах по всій країні.

Раніше "Телеграф" писав, що КМДА надала рекомендації, як вберегтись від смогу в Києві.