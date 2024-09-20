Чи допоможе кондиціонер: як вберегтися від забрудненого повітря

Сучасні прилади здатні допомогти у цьому питанні

У п'ятницю, 20 вересня, у Києві та області сильно погіршилась якість повітря. Через це перед жителями регіону постало питання, як вберегтись від забрудненого повітря.

"Телеграф" вирішив розібратись, чи допоможе очистити повітря звичайний кондиціонер. Також ми з'ясували, які ще побутові прилади здатні виконувати цю функцію.

Багато сучасних моделей кондиціонерів мають функцією очищення повітря. Воно здійснюється шляхом фільтрації повітряного потоку, видаленні з нього сторонніх домішок, мікроорганізмів і хімічних парів.

Є різні ступені очищення за допомогою кондиціонерів, для чого застосовуються різні типи фільтрів. Деякі моделі мають відразу кілька видів фільтрації.

Наскільки ефективно очищують повітря кондиціонери?

Це залежить від розміру сітки фільтра для тонкого очищення повітря. У деяких сучасних пристроях стоять сітки, що затримують домішки в повітрі розміром до 0,01 мікрона. Прикладом такого фільтра є натуральний ензимний фільтр.

Варто зазначити, що наразі головний забруднювач повітря, який фіксується у Києві, – це дрібнодисперсний пил фракції 2,5 мікрона. Тому такий фільтр цілком може справитись з очищенням повітря.

Спеціальні очищувачі повітря

На ринку представлені багато моделей спеціалізованих приладів для очищення повітря. Вони пропускають потік через спеціальний фільтр або групу фільтрів. В результаті чого забруднювачі лишаються всередині або розпадаються на безпечні компоненти.

Залежно від моделі ці пристрої можуть бути оснащені різними типами фільтрів. Вони можуть затримувати домішки розміром від декількох мікронів до десятих частин мікрона. Тому при виборі очищувача варто ретельно вивчити його характеристик і обрати саме ти, що підходить якнайкраще.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації рекомендували жителям столиці утриматися від провітрювання приміщення. Також киянам порадили обмежити тривале перебування на вулиці