Київ знову накрив їдкий дим і гар: де у столиці найзабрудненіше повітря (карта)

Влада рекомендує утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці

У Києві останнім часом спостерігаються проблеми із забрудненістю повітря. Станом на ранок п’ятниці, 20 вересня, дим та неприємний запах накрили деякі райони.

Зокрема, як повідомляє ZN.UA, на гар у повітрі скаржаться жителі Петропавлівської та Софіївської Борщагівки. Така сама ситуація на Оболоні.

За попередніми даними, задимлення та неприємний запах могли спричинити лісові пожежі, внаслідок яких почалося горіння торфу.

Рекомендації на час підвищення забрудненості повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, його варто увімкнути на максимум.

Варто зазначити, що Український гідрометцентр попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 20-22 вересня. За словами синоптиків, у ці дні погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

У КМДА повідомили, що за інформацією Департаменту захисту навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату, станом на 7:00 у повітрі фіксується підвищення концентрації завислих частинок (пилу). Причина у пожежах.

"У Києві тимчасове погіршення стану повітря: рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці. Імовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгороді", — йдеться в повідомленні.

За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 7:00 20 вересня рівень забруднення повітря сягає 196 AQI PM2.5. Такий показник фіксується на вулиці Січових Стрільців, 57.

Рівень забрудненості повітря від 151 до 200 оцінюється як "нездоровий". В середньому в столиці якість повітря на цей час оцінюється на рівні 108 AQI PM2.5, це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря.

Як повідомляв "Телеграф" проблеми із забрудненням повітря у столиці фіксувалися і 17 вересня. Вміст діоксиду азоту у Києві перевищив норму.