"Готують ядерну катастрофу": в Україні назвали ціль нової атаки росіян

Наслідки атаки можуть бути глобальними

Росіяни можуть готувати удари по ядерних об’єктах України. Йдеться про відкриті розподільні пристрої на атомних електростанціях та підстанціях передачі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі X. Він зазначив, що ці об’єкти є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Поразка цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", — повідомив він.

Міністр також закликав ті організації та країни, які дотримуються Статуту ООН, запобігти сценарію країни-терориста. Зазначається, що агентство ООН з атомної енергетики вже погодилося розширити місії на низці енергетичних об’єктів України, проте тепер вона закликає якнайшвидше реалізувати ці угоди та забезпечити присутність своїх місій на відповідних об’єктах.

Також відреагував на це і голова Офісу президента Андрій Єрмак, який наголосив, що удар готується безпосередньо перед зимою.

"Це підготовка до можливого сценарію ядерної катастрофи. Росія — терорист. Їх потрібно зупинити тут і зараз. Країни Заходу і Глобального Півдня повинні жорстко реагувати на підготовку терору. Він стосується всіх", — зазначив він.

У Міненерго повідомили, що наслідки подібної атаки будуть відчуватися у всій Європі.

Як повідомлялося раніше, Росія готує проведення ядерних випробувань. Цим вона хоче посилити тиск на Захід та посіяти страх серед його мешканців.