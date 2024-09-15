"Путін не зупиниться": голова МЗС Великої Британії розповів, чи наважиться Росія на ядерну атаку

В Росії регулярно погрожують застосувати "ядерку"

Президент Росії Володимир Путін лише "пускає пил в очі" своїми погрозами застосувати ядерну зброю. Він намагається збити Захід з курсу.

Про це в інтерв’ю BBC заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він вважає, що ці погрози Путіна є його modus operandi (латинською метод дії. – Ред.).

Леммі підкреслив, що Захід не може бути збитий із курсу "фашистом". За його словами, Путін не зупиниться у своїх нападах на Україну.

Міністр також прокоментував прохання України дозволити використання далекобійної зброї для ударів по цілях у Росії. На його думку, важливо, щоб союзники та президент України Володимир Зеленський зібралися разом для оцінки того, що саме зараз потрібно.

"Жодна війна не виграється якоюсь однією зброєю. Це дійсно так", – підкреслив Леммі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував намагання Росії залякувати міжнародну спільноту. За його словами, частиною цієї "залякувальної програми" є погрози щодо ядерної зброї.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Путін погрожує ядерною зброєю, але насправді не втілить погрози у життя. На його думку, застосування ядерної зброї в Україні не змінить ситуацію на фронті, не призведе до вагомих проривів, а політичні ризики для Путіна будуть надвеликі.