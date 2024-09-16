Ядерні погрози Путіна потрібно ігнорувати: у Великій Британії різко висловились щодо ударів по Росії

Голова МЗС Великобританії назвав президента РФ "фашистом"

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі жорстко відреагував на погрози Володимира Путіна застосувати ядерну зброю у відповідь на дозвіл застосовувати зброю партнерів вглиб території РФ. Також він нагадав, які раніше погрози президента РФ не справдились.

Видання "The Telegraf" опублікувало слова Голови МЗС Великобританії Девіда Леммі. Ймовірно, головна ціль цих висловлювань — підштовхнути США дозволити Україні бити своєю зброєю вглиб територій РФ.

Раніше лідер РФ відреагував погрозами на можливість надання дозволу України бити західною зброєю по території РФ. Путін заявив: "це означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати та європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Голова МЗС Великобританії виступив з критикою Володимира Путіна: "Ми не можемо бути збиті з курсу імперіалістичним фашистом, який хоче волею-неволею загарбати інші країни. Путін сказав: "Не надсилайте танки" — ми їх відправили. Путін сказав: "Не надсилайте жодних ракет" — ми їх відправили. Путін погрожує кожні кілька місяців застосувати ядерну зброю. Єдине, що він повинен зробити — це припинити свою агресію та покинути Україну".

Слова Леммі стосується перш за все Сполучених Штатів Америки, адже вони досі тягнуть з наданням дозволу на удари зброєю партнерів по території РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав про обнадійливу для України заяву, яку зробив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.