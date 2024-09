Росія готує ядерні випробування і мріє про удар по Києву: у Зеленського вже жорстко відповіли

У Путіна є кілька варіантів у відповідь на далекобійні удари ЗСУ

В очільника Кремля Володимира Путіна є кілька варіантів "помститися" Заходу за дозвіл Україні на далекобійні удари по території Росії. Серед них — удари по британським військовим активам поблизу Росії або, в крайньому разі, проведення ядерних випробувань.

Таку думку виданню "Reuters" висловили кілька експертів. Вони нагадали, що у червні поточного року Путін пообіцяв "належну" відповідь на подібне рішення, але не сказав, у чому саме вона полягатиме.

"Не виключаю, що Путін вирішить надіслати якийсь ядерний сигнал — наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати Захід. Це було б драматичною ескалацією конфлікту. Річ у тім, що Путін не залишив більше ніяких "стріл, які міг би пустити", крім фактичного використання ядерної зброї", — заявив експерт зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі Ульріх Кюн.

Як зазначає Кюн, Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року, за рік до розпаду Радянського Союзу, і ядерний вибух означав би початок більш небезпечної ери.

"Ядерні випробування були б чимось новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що Росія за останні кілька років порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписувала протягом попередніх десятиліть", – сказав він.

Водночас, колишній радник Кремля Сергій Марков прогнозує дещо іншу реакцію Путіна на дозвіл бити вглиб Росії британськими ракетами.

"Росія, ймовірно, закриє британське посольство у Москві та своє власне в Лондоні, завдасть ударів по британським безпілотникам і військовим літакам поблизу Росії, наприклад, над Чорним морем, і, можливо, завдасть ударів ракетами по аеродромах базування F-16, а вони в Румунії та Польщі", — спрогнозував Марков.

Разом з тим, крім бряцання ядеркою або ударів по британських активах, більш передбачувана відповідь може включати посилення Росією атак на українську цивільну інфраструктуру.

На думку інших експертів, серед можливих варіантів відповіді — посилення "гібридних" дій у Європі та США, зокрема, саботаж або втручання у виборчу кампанію в Штатах.

Разом з тим, фахівець з безпеки Інсбруцького університету в Австрії Герхард Манготт заявив про те, що головна небезпека для Заходу полягає в тому, що насправді, ніхто не знає, де саме пролягають оті "червоні лінії" Путіна.

"Тому я думаю, що ті хто каже, що нічого не станеться і давайте просто зробимо це, помиляються", — сказав Манготт.

Щодо реакції самої Росії, то, як ми повідомляли раніше, Путін розсипався у погрозах через можливий дозвіл Заходу бити по РФ, а заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вкотре почав брякати ядерною зброєю. У своєму останньому дописі в Telegram він написав, що Росія просто виявляє терпіння, адже ядерна війна — річ серйозна.

"Однак пихаті англосаксонські недоноски не хочуть визнати одного: будь-якому терпінню приходить кінець. А правими в результаті виявляться ті помірні західні аналітики, які попереджали: "Так, росіяни, швидше за все, не дадуть відповідь таким чином… хоча ймовірність все ж таки є. До того ж відповідь може бути і з використанням нових засобів доставки в неядерному оснащенні". І тоді все. Гігантська сіра розплавлена ​​пляма на місці "матери городов русских". Holy shit! It's impossible, but it happened…", — вкотре пригрозив Медведєв.

В Україні також вже відреагували на чергові погрози Росії. Так, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що "гучні страшилки режиму Путіна свідчать тільки про його страх, що терору може прийти кінець".

"Російський терор починається на складах зброї, аеродромах і воєнних базах на території РФ. Якщо Росія не готова припинити терор добровільно, потрібно змусити їх це зробити силою. Будь-які погрози вони роблять від страху втратити можливості вбивати людей", — написав Єрмак.

Він також додав, що для того, аби припинити російський терор необхідні сильні рішення.

"Дозвіл на удари вглиб Росії пришвидшить розв'язання проблеми російського терору. І не дозволить йому розповсюдитись на інші країни світу, чого так прагне Путін", — насамкінець заявив Єрмак.

