Не лише залякування: ядерні випробування РФ мають приховану мету

Путіну потрібна якісна картинка

Росія, схоже, готується до проведення ядерних випробувань. Однак експерти вважають, що мета цих дій не обмежується лише залякуванням світової спільноти.

Кремль планує продемонструвати світові ядерний вибух у високій якості, щоб справити враження на сучасну аудиторію. Так вважає, зокрема Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ. Про це Про це він розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі Telegraf UA.

Зокрема, Ступак зазначає, що більшість людей бачили лише архівні кадри ядерних випробувань, зняті 50-60 років тому. Ці чорно-білі або низькоякісні кольорові відео не передають повного масштабу та жаху ядерного вибуху. Росія може спробувати змінити це, провівши випробування з використанням сучасних технологій зйомки.

Експерти припускають, що РФ може підірвати невеликий ядерний заряд, але зафіксувати це в форматі HD. Такі кадри першого ядерного вибуху у XXI столітті, зняті з використанням новітніх технологій, можуть справити значно сильніше враження на глядачів, ніж старі хроніки. "І коли ти в телефоні відкриваєш, і це не згенеровані штучним інтелектом відео, це може справити враження", — каже Ступак.

Відео такого випробування може стати вірусним і швидко поширитися інтернетом. Це може викликати хвилю страху та паніки серед населення різних країн. Люди, які звикли до старих кадрів і вважали ядерну загрозу чимось далеким, раптом побачать реальність сучасної ядерної зброї.

Останні наземні ядерні випробування проводилися десятки років тому. Зокрема, СРСР здійснив останнє підземне випробування у 1990 році, а останнє наземне — ще у 1960-х. Відтоді технології зйомки зробили величезний крок уперед, що дозволяє зафіксувати такі події з небаченою раніше якістю та деталізацією.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що ядерні погрози Путіна потрібно ігнорувати. Так вважає міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.