Не лише залякування: ядерні випробування РФ мають приховану мету
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Путіну потрібна якісна картинка
Росія, схоже, готується до проведення ядерних випробувань. Однак експерти вважають, що мета цих дій не обмежується лише залякуванням світової спільноти.
Кремль планує продемонструвати світові ядерний вибух у високій якості, щоб справити враження на сучасну аудиторію. Так вважає, зокрема Іван Ступак, військовий експерт, ексспівробітник СБУ. Про це Про це він розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі Telegraf UA.
Зокрема, Ступак зазначає, що більшість людей бачили лише архівні кадри ядерних випробувань, зняті 50-60 років тому. Ці чорно-білі або низькоякісні кольорові відео не передають повного масштабу та жаху ядерного вибуху. Росія може спробувати змінити це, провівши випробування з використанням сучасних технологій зйомки.
Експерти припускають, що РФ може підірвати невеликий ядерний заряд, але зафіксувати це в форматі HD. Такі кадри першого ядерного вибуху у XXI столітті, зняті з використанням новітніх технологій, можуть справити значно сильніше враження на глядачів, ніж старі хроніки. "І коли ти в телефоні відкриваєш, і це не згенеровані штучним інтелектом відео, це може справити враження", — каже Ступак.
Відео такого випробування може стати вірусним і швидко поширитися інтернетом. Це може викликати хвилю страху та паніки серед населення різних країн. Люди, які звикли до старих кадрів і вважали ядерну загрозу чимось далеким, раптом побачать реальність сучасної ядерної зброї.
Останні наземні ядерні випробування проводилися десятки років тому. Зокрема, СРСР здійснив останнє підземне випробування у 1990 році, а останнє наземне — ще у 1960-х. Відтоді технології зйомки зробили величезний крок уперед, що дозволяє зафіксувати такі події з небаченою раніше якістю та деталізацією.
Раніше "Телеграф" також писав про те, що ядерні погрози Путіна потрібно ігнорувати. Так вважає міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.