Чи підлягають мобілізації іноземці в Україні: є одна умова

Окрема розмова про людей з двійним громадянством

Згідно з законодавством, усі громадяни України віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації, однак є винятки. Це є правило і не стосується іноземців, які проживають на території України.

Адвокатка Дар'я Тарасенко у своєму телеграм-каналі пояснила, що відповідно до статті 65 Конституції України, обов'язок захисту Вітчизни стосується лише українських громадян. Таким чином, іноземці не підлягають мобілізації.

Проте іноземці, які бажають захищати Україну, мають право підписати контракт і служити в лавах Збройних Сил України.

Тарасенко також підкреслила, що для чоловіків, які мають два паспорти, ситуація інша . Якщо особа має українське громадянство, наявність другого паспорту не звільняє її від обов'язку захищати країну.

Нагадуємо, коли заброньований чоловік може перетнути державний кордон. Працівник, що має бронь, може залишити територію України лише у зв'язку з відрядженням.

Для цього йому необхідно мати при собі такі документи:

документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;

витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Заброньовані працівники можуть перетинати кордон під час відрядження, але з обов'язковою умовою повернення в Україну після завершення терміну, зазначеного в наказі.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна отримати відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК. Чоловіки, які отримують відстрочку, взагалі не повинні проходити медичний огляд.