Подлежат ли мобилизации иностранцы в Украине: есть одно условие

Отдельный разговор о людях с двойным гражданством

Согласно законодательству, все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации, однако есть исключения. Это правило не касается и иностранцев, проживающих на территории Украины.

Адвокат Дарья Тарасенко в своем телеграм-канале объяснила, что согласно статье 65 Конституции Украины, обязанность защиты Отечества касается только украинских граждан. Таким образом, иностранцы не подлежат мобилизации.

Однако иностранцы, желающие защищать Украину, имеют право подписать контракт и служить в рядах Вооруженных сил Украины.

Тарасенко также подчеркнула, что для мужчин, имеющих два паспорта, ситуация другая. Если лицо имеет украинское гражданство, наличие второго паспорта не освобождает его от обязанности защищать страну.

Напоминаем, когда забронированный мужчина может пересечь государственную границу. Работник, имеющий бронь, может покинуть территорию Украины только в связи с командировкой.

Для этого ему необходимо иметь при себе следующие документы:

документы об обновлении данных или штрих-код наклейку на временном удостоверении — это необходимо для подтверждения статуса забронированного лица;

выписка по бронированию и отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации;

приказ по командировке, подтверждающий, что выезд за границу связан с исполнением служебных обязанностей.

Забронированные работники могут пересекать границу во время командировки, но с обязательным условием возвращения в Украину по истечении срока, указанного в приказе.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить отсрочку от мобилизации без прохождения ВВК. Мужчины, получающие отсрочку, вообще не должны проходить медицинский осмотр.