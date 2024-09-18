Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК

Уряд скасував висновок ЛКК

В Україні відбулися зміни у наданні відстрочки військовозобов'язаним громадянам під час воєнного стану. Тепер отримати відстрочку можна без обов’язкового проходження військово-лікарської комісії.

Як пояснив адвокат Роман Сімутін у коментарі РБК-Україна, ці зміни мають свої особливості. Зокрема, уряд прийняв постанову №675, за якою люди з інвалідністю II групи більше не зобов'язані подавати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо потреби в постійному догляді.

Тепер особи з інвалідністю I або II групи можуть самостійно обрати доглядальника, подавши відповідну заяву, і саме ця особа отримає відстрочку. Якщо військовозобов'язаний є єдиною людиною, яка може утримувати, таку заяву подавати не потрібно.

"Прибрали цей висновок ЛКК, але залишився Акт встановлення факту здійснення постійного стороннього догляду, який видається відділом соціального захисту населення органу місцевого самоврядування. В принципі, це комісія створюється органом місцевого самоврядування, і складається цей акт. І незрозуміло у постанові прописано", — пояснює юрист.

Крім того, за новими правилами, призовники до 25 років направляються на ВЛК лише у разі добровільної служби . А чоловіки, які отримують відстрочку, взагалі не повинні проходити медичний огляд.

Проте виникають складнощі для тих, хто ще не має військово-облікового документа , адже для його отримання все ж потрібно пройти медкомісію.

Нагадуємо, щоб оформити відстрочку від мобілізації, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Тільки після цього громадянин зможе подати необхідні документи для відстрочки. Це можуть бути медичні довідки або інші документи, які підтверджують наявність підстав для звільнення від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, які бувають категорії придатності до військової служби. Військово-лікарська комісія тепер може зробити лише два висновки.