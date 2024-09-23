Хто отримає відстрочку від мобілізації в жовтні: список категорій

Деякі чоловіки непридатні до служби за станом здоров'я

В Україні триває загальна мобілізація, однак не всіх чоловіків призовного віку беруть до армії. Законодавством передбачено декілька категорій громадян, які мають право на відстрочку.

Закон №10449, що набрав чинності 18 травня, чітко окреслює, хто може отримати відстрочку від військової служби. Згідно з ним, чоловіки віком до 25 та понад 60 років, а також ті, хто визнані непридатними за станом здоров'я, не підлягають мобілізації.

Категорії громадян, які мають право на відстрочку:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

люди з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років (за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів).

Також не можуть мобілізувати чоловіків і жінок, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною.

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Не заберуть до армії:

членів сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

осіб, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

людей, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

членів сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язаних, які були звільнені з полону та можуть бути призвані лише за їхньою згодою;

студентів, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукових працівників, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачів училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Зауважимо, що жінки можуть мобілізуватися лише за власним бажанням.

Раніше "Телеграф" писав, хто може отримати бронь від мобілізації восени. Законом передбачене бронювання для декількох категорії громадян.