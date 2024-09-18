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Заброньований чоловік може виїхати за кордон лише за однієї умови

Автор
Кароліна Терещенко
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Автор
Виїзд з України
Виїзд з України. Фото Колаж "Телеграфу"

Щоб перетнути кордон, доведеться зібрати пакет документів

В Україні працівники підприємств, визнаних критично важливими для економіки, можуть отримати бронювання від мобілізації. Однак бронь не дає право вільно виїжджати за кордон у воєнний стан.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли заброньований чоловік може перетнути державний кордон. За його словами, працівник, що має бронь, може залишити територію України лише у зв'язку з відрядженням.

Для цього йому необхідно мати при собі такі документи:

  • документи щодо оновлення даних, або штрих-код наклейку на тимчасовому посвідченні — це необхідно для підтвердження статусу заброньованої особи;
  • витяг щодо бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • наказ щодо відрядження, який підтверджує, що виїзд за кордон пов'язаний з виконанням службових обов'язків.

Заброньовані працівники можуть перетинати кордон під час відрядження, але з обов'язковою умовою повернення в Україну після завершення терміну, зазначеного в наказі.

Слід зауважити, що бронювання не є постійним і може бути скасоване за певних умов.

Нагадуємо, коли бронь може бути анульовано:

  • закінчився термін дії бронювання;
  • підприємство, яке бронювало працівника, зупинило роботу;
  • після звільнення заброньованого працівника з підприємства;
  • підприємство втратило статус критичної інфраструктури.

Також заброньований може отримати повістку, якщо не оновив свої військово-облікові дані до 16 липня. Це можливо навіть при електронному бронюванні, адже для того, щоб воно працювало, потрібно оновити документи у ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати чоловіка з другим громадянством. Обов’язок захищати Україну не поширюється на громадян інших країн, які проживають у нашій країні.

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#Мобілізація #Виїзд за кордон #Бронь від мобілізації