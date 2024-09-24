Росіяни просунулись у двох областях: що зараз відбувається на фронті (карти)

Війська РФ окупували ціле місто

Російські війська продовжують тиснути на Сили оборони України на сході. Ворог просунувся в Донецькій та Луганській областях.

За даними аналітиків DeepState, росіяни повністю окупували місто Українськ Покровського району Донецької області. Таким чином їм вдалося ближче підійти до селища Цукурине.

Також повідомляється, що ворог просунувся біля села Пречистівка поряд з Вугледаром. Крім того, просування росіян зафіксоване біля Селидового, Невельського та в Желанному Першому на Покровському напрямку.

Українськ

Пречистівка

Селидове, Невельське та Желанне Перше

Ще ворог мав успіх в Луганській області. Він просунувся в селі Невське Сватівського району.

Невське

Нагадаємо, російські пропагандистські джерела стверджують, що їхні війська вже нібито зайшли на східні околиці Вугледара. Але ця інформація потребує перевірки.

Військовий експерт Іван Ступака розповів "Телеграфу", що навколо Вугледара зараз склалася вкрай критична ситуація. Українських військових росіяни оточили одразу з трьох сторін — з півдня, заходу та сходу. У кращому разі вони зможуть утримувати місто до одного місяця.