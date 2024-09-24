Россияне продвинулись в двух областях: что сейчас происходит на фронте (карты)

Войска РФ оккупировали целый город

Российские войска продолжают оказывать давление на Силы обороны Украины на востоке. Враг продвинулся в Донецкой и Луганской областях.

По данным аналитиков DeepState, россияне полностью оккупировали город Украинск Покровского района Донецкой области. Таким образом им удалось поближе подойти к поселку Цукурино.

Также сообщается, что враг продвинулся возле села Пречистовка рядом с Угледаром. Кроме того, продвижение россиян зафиксировано у Селидового, Невельского и в Желанном Первом на Покровском направлении.

Украинск

Пречистовка

Селидово, Невельское и Желанное Первое

Еще враг имел успех в Луганской области. Он продвинулся в деревне Невское Сватовского района.

Невское

Напомним, российские пропагандистские источники утверждают, что их войска уже якобы зашли на восточные окраины Угледара. Но эта информация нуждается в проверке.

Военный эксперт Иван Ступака рассказал, что вокруг Угледара сейчас сложилась крайне критическая ситуация. Украинских военных россияне окружили сразу с трех сторон — с юга, запада и востока. В лучшем случае, они смогут удерживать город до одного месяца.