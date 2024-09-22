У ЗСУ є успіхи на двох напрямках: що відбувається на фронті (карти боїв)

Протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення

Ситуація на східному фронті України залишається напруженою. Українські захисники продовжують стримувати потужний натиск російської армії на кількох ключових напрямках.

За даними аналітиків Deep State, Сили Оборони України відновили позиції біля Залізнянського Бахмутського району Донецької області. Крім того, ЗСУ просунулися біля Камишевки в Суджанському районі Курської області РФ.

Водночас зазначається, що ворогу вдалося просунутися біля Кругляківки у Куп'янському районі Харківської області, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого Донецької області. Також росіяни просунулись в Георгіївці та Максимільянівці Донецької області.

Залізнянське

Камишевка

Кліщіївка

Гостре, Красногорівка, Георгіївка та Максимільянівка

Кругляківка

Крім того, війська РФ просунулись в Невському Сватівського району Луганської області. Також просування ворога зафіксоване в Північному та Торецьку Донецької області.

Невське

Торецьк та Північне

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 22 вересня, на Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Нагадаємо, головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов розповів, що найближчим часом війська РФ можуть зробити чергову спробу прориву до міста Покровськ у Донецькій області. У такий спосіб ворог буде намагатися взяти агломерацію і "розчистити" собі вихід до Дніпра.