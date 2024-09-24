"Ситуація критична": що відбувається навколо Вугледара та Покровська і скільки ЗСУ зможуть тримати ці міста (карта)

Військовий зробив тривожний прогноз

На Донеччині навколо Вугледара зараз вкрай критична ситуація. Українських військових росіяни оточили одразу з трьох сторін — з півдня, заходу та сходу. У кращому разі вони зможуть утримувати місто до одного місяця.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав військовий експерт Іван Ступак. За його словами, часу на утримання міста залишилося зовсім небагато.

"На жаль, нас оточили з трьох сторін — це південь, схід, захід. Тільки повнота залишається за ЗСУ. Більш-менш, але вона прострілюється. І наші військові кажуть, що тут трохи часу залишилося на утримання цього міста, хоча воно знаходиться на висоті й з нього дуже добре тримати оборону, а наша артилерія прострілює навколишні локації, тож росіянам важко було підходити", — пояснив Ступак.

Він наголосив, що українські військові зможуть утримувати Вугледар ще в кращому разі до місяця.

"Це — логістичний хаб і класний форпост, але ми його втрачаємо. Скільки ще можемо тримати Вугледар? Скажу дуже обережно: у найкращому варіанті — до місяця. Якщо нічого одномоментно не зміниться на гірше. Бо хтось каже про тижні, хтось — про дні", — пояснив експерт.

Головне питання у тому, як швидко можна вивести звідти наших людей, вивезти амуніцію, боєприпаси, західні зразки техніки, щоб вони не дісталися росіянам.

"Куди виходити далі – важко сказати, це може бути Курахове, це може бути Велика Новосілка в цьому напрямку, може бути дорога у напрямку Покровського (не Покровська). Такі варіанти можуть бути, тому ситуація складна. Я пропускаю, це виникло саме через те, що на початку вересня головком Сирський рапортував, що вдалося стабілізувати ситуацію під Покровським, що у росіян просувань нема. Я пропускаю, що це відбулося саме за рахунок того, що частину військ перекинули саме з Вугледарського напрямку під Покровськ. Такі "п’ятнашки". Так, під Покровським ми виграли час, але під Вугледаром ми втрачаємо, на жаль", — додав співрозмовник.

Мається на увазі відхід з Вугледара у бік траси Курахове — Покровське, а не до самої Дніпропетровської області.

Також Іван Ступак каже, що у Покровську також складна ситуація зараз. Але скільки ЗСУ зможуть утримувати місто, залежить від того, як росіяни його братимуть. Якщо намагатимуться бити його "в лоб", як це було з Бахмутом, то може бути й дев’ять місяців, і до року.

"Але якщо спробують заходити, наприклад, з-під Селідового, обрізати повідомлення Покровськ — Павлоград у Дніпропетровській області, то тоді захоплення міста відбудеться набагато швидше, може, навіть до Нового року", — пояснює військовий експерт.

Багато, за його словами, залежить від того, скільки людей росіяни готові ще "покласти".

"Готові вони на постійні штурми або просто будуть КАБами по сотні на день закидати місто. А це зовсім інша історія. У разі ж штурмів у чоло, прямих російських атак на українські позиції, ворога накриватиме артилерія. Все як було в Бахмуті, тоді це буде довго", — підсумував Ступак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські військові застосовують тактику малих груп під час наступу на Покровському напрямку.