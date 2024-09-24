Росіяни могли зайти на околиці важливого міста на Донбасі: тривожні новини з фронту (карта)

Ситуація загострюється

Вугледар зараз — одна з найгарячіших точок на фронті. Російська армія не полишає спроб захопити цей стратегічно важливий населений пункт. Останні повідомлення можуть свідчити про певне просування російських військових у цьому напрямку. Вони намагаються прорвати оборону міста, яке розташоване на висоті і раніше було зручним для захисту.

За словами лейтенанта Сил оборони України, керівника Центру протидії дезінформації РНБО Коваленка, ситуація змінилася через активне використання росіянами керованих авіабомб (КАБ). Ці боєприпаси дозволили ворогу зруйнувати значну частину міста та просунутися у фланг українських позицій.

Російські пропагандистські джерела стверджують, що їхні війська вже зайшли на східні околиці Вугледара. Але ця інформація потребує перевірки.

Генеральний штаб Збройних Сил України підтверджує активність ворога на Времівському напрямку, де розташований Вугледар. За офіційними даними, противник здійснив вісім спроб захопити українські позиції неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області.

Карта DeepState підтверджує просування росіян у напрямку Вугледара

За даними Forbes, ситуація ускладнюється ще й тим, що 72-а механізована бригада української армії успішно обороняла Вугледар майже два роки, але тепер виснажена і потребує допомоги чи заміни, в той час як російські війська намагаються обійти місто. Ситуація навколо Вугледара може стати дуже динамічною, але українській армії бракує ресурсів для повноцінної ротації чи підкріплення, пишуть журналісти видання.

Раніше "Телеграф" писав, коли Росія зможе захопити Покровськ і Вугледар. На цих напрямках вони використовують нову тактику.