Україно-Польська Парламентська асамблея закликала міжнародних партнерів зняти всі обмеження на використання зброї, наданої Україні

Парламентська Асамблея України та Польщі ухвалила спільну декларацію. Про це повідомила Віцеспікера Верховної Ради України Олена Кондратюк. Як співголова Асамблеї вона підписала документ разом із Віцемаршалком Сейму Польщі Монікою Веліховською.

Зазначається, що депутати Українсько-Польської Парламентської асамблеї зустрілися у Варшаві на 13-й сесії з метою зміцнення парламентської співпраці наших країн на тлі триваючої повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сторони, зокрема:

Підтверджують своє рішуче засудження неспровокованої, невиправданої та незаконної агресивної війни російської федерації проти України;

Відзначають непохитну підтримку з боку Республіки Польща зусиль заради повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік;

Визнають невід'ємне право України на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, як фундаментальне право кожної суверенної держави;

Зазначають, що Республіка Польща постійно працює над мобілізацією міжнародних партнерів для термінового постачання Україні зброї та необхідністю докласти всіх зусиль для того, щоб міжнародні партнери зняли всі обмеження на використання зброї, яку вони надали Україні, відповідно до норм і принципів міжнародного права;- Відзначають налаштованість України на продовження курсу реформ та сталу підтримку Республіки Польща для України на її шляху до членства в Європейському Союзі та НАТО, що має вирішальне значення для майбутнього України.

Підкреслюють, що Республіка Польща підтримує Формулу миру Президента України Володимира Зеленського як єдину, надійну основу майбутніх мирних переговорів. Польща також підтверджує своє співголовування (разом з Данією та Норвегією) у пункті 3 Формули миру "Енергетична безпека".

Засуджують викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації. Такі дії РФ та Республіки Білорусь, що співпрацює з нею, є ганебним замахом на українську ідентичність, порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію про права дитини, ініціатором якої була Республіка Польща.

"Учасники Асамблеї також наголосили на необхідності притягнення до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів, вчинених російською федерацією у ході збройної агресії проти України. Це необхідно для відновлення справедливості та припинення безкарності", — підкреслила Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк.