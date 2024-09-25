Как повлияет мобилизация молодежи на демографию в Украине: ученая объяснила

Вопрос не только в рождаемости

Призывной возраст во время военного положения по закону о мобилизации наступает с 25 лет, однако в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста до 23-х и даже 18-ти лет. Однако это может негативно отразиться на демографической ситуации в нашей стране в будущем.

Так считает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она выступает против снижения мобилизационного возраста по нескольким причинам.

"Я категорически против. И вопрос здесь не в рождаемости, а в том, что 18-летний парень еще не имеет такой ответственности за свою жизнь, как, например, 25-летний, который не будет лезть на рожон и более сознательно относится к сохранению собственного здоровье", — объяснила демограф в интервью "Украинской правде".

Она добавила, что в итоге это отразится и на демографической ситуации. Потому что, говорит Либанова, если максимальное количество мобилизованных вернется с фронта, они и детей будут рожать, и сами будут живы.

Стоит отметить, что Украина побила все антирекорды по поводу смертности и рождаемости. Мы очутились на первом месте по смертности в мире. При этом по показателю рождаемости наша страна сейчас занимает последнюю позицию в списке стран.

Демографические проблемы Украины "Телеграф" обсуждал с заведующим отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексеем Позняком: Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне