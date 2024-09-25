Заявив, що не збирається воювати і втік з України: де зараз перебуває і як виглядає телеведучий Роман Кадємін

Ведучий був відомим в Україні, але показав свою антиукраїнську позицію

Роман Кадємін — український спортивний журналіст, який набув популярності завдяки своїй роботі на каналі "Інтер". Нещодавно ексведучий "Великого боксу" спантеличив антиукраїнськими меседжами і публікаціями Володимира Зеленського.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Роман Кадємін, що він каже про війну в Україні і чим займається.

Що відомо про Романа Кадєміна

Коли у його рідному Мелітополі відкривалось телебачення, його запросили попрацювати там. Тоді Роман був ще дитиною. Його запросили на дитяче телепередачу. За півтора року директор телестудії запропонував Роману стати ведучим власної спортивної передачі.

Пізніше Кадємін переїхав до столиці, отримав там роботу. Однак цей проєкт був сумнівним, тому перші місяці йому фінансово допомагала мама. Згодом він став ведучим спортивних новин на телеканалі "Інтер". Саме завдяки цьому він став популярним.

Пізніше, у 2012 році Кадємін став ведучим телепередачі "Великий бокс". Це принесло йому ще більшу впізнаваність та популярність.

Що каже про війну Роман Кадємін

У соцмережах Кадємін розповсюдив відео, на якому почав розповідати про корупцію в Україні та заявив, що він не збирається воювати, адже "нікому нічого не винен". Ба більше, екстелеведучий дозволив собі сказати, що на Україну чекає громадянська війна. Відео він записав російською мовою на третьому році повномасштабної війни в Україні.

Також у своєму відеоролику Кадємін показував фрагменти з виступів та інтерв'ю Володимира Зеленського і порівнював його слова до війни і власне під час повномасштабного вторгнення.

Де зараз Роман Кадємін

Роман публічно зізнався, що під час війни в Україні він перебуває у Німеччині. Він заявив, що "нікому тут не потрібен, а воювати за корупціонерів не збирається". Також екстелеведучий пожалівся, що йому було дуже важко наважитися на такий крок — переїзд в іншу країну і влаштуватися за кордоном теж було дуже складно.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведучий Андрій Доманський. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну ведучий записав відео на підтримку батьківщини, але згодом його позиція дещо змінилася.