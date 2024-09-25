Заявил, что не собирается воевать и сбежал из Украины: где сейчас находится и как выглядит телеведущий Роман Кадемин

Ведущий был известен в Украине, но показал свою антиукраинскую позицию

Роман Кадемин — украинский спортивный журналист, который получил популярность благодаря своей работе на канале "Интер". Недавно экс-ведущий "Большого бокса" озадачил антиукраинскими месседжами и публикациями Владимира Зеленского.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Роман Кадемин, что он говорит о войне в Украине и чем занимается.

Что известно о Романе Кадемине

Когда в его родном Мелитополе открывалось телевидение, его пригласили там поработать. Тогда Роман был еще ребёнком. Его пригласили на детскую телепередачу. Через полтора года директор телестудии предложил Роману стать ведущим собственной спортивной передачи.

Позже Кадемин переехал в столицу, получил работу. Однако этот проект был сомнительным, поэтому в первые месяцы ему финансово помогала мама. Впоследствии он стал ведущим спортивных новостей на телеканале "Интер". Именно благодаря этому он стал популярен.

Позже в 2012 году Кадемин стал ведущим телепередачи "Большой бокс". Это принесло ему еще большую узнаваемость и популярность.

Что говорит о войне Роман Кадемин

В соцсетях Кадемин распространил видео, на котором начал рассказывать о коррупции в Украине и заявил, что не собирается воевать, ведь "никому ничего не виноват". Более того, экс-телеведущий позволил себе сказать, что Украину ждет гражданская война. Видео он записал на русском языке на третьем году полномасштабной войны в Украине.

Также в своем видеоролике Кадемин показывал фрагменты из выступлений и интервью Владимира Зеленского и сравнивал его слова до войны и во время полномасштабного вторжения.

Где сейчас Роман Кадемин

Роман признался, что во время войны в Украине он находится в Германии. Он заявил, что "никому здесь не нужно, а воевать за коррупционеров не собирается". Также экс-телеведущий пожаловался, что ему было очень трудно решиться на такой шаг — переезд в другую страну и устроиться за границей тоже было очень сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас ведущий Андрей Доманский. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ведущий записал видео в поддержку родины, но впоследствии его позиция несколько изменилась.