Одні руїни та безлюдні вулиці: як зараз виглядає Маріуполь (фото, відео)

Купи сміття, пусти вулиці та занедбані парки

Маріуполь — одне з найвідоміших курортних міст України, яке під час російської окупації занепадає дедалі більше. Людей в центрі міста та біля моря майже немає, а більшість будівель — суцільні руїни.

Це добре видно на відео, що опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, вже о 20:00 вулиці міста порожні, а раніше найлюдяніші місця пустують.

"А люди де? Питання щовечірніх прогулянок Центральним районом. Якщо що — це спуск до моря. 20-00 і нікого. Так от все ж — де люди?" — саме так Андрющенко підписав відео з пустими вулицями Маріуполя.

На кадрах дійсно видно пусте, деінде освітлене місто, без людей та у минулому гучних курортних сезонів.

Окрім цього, радник мера опублікував ще кілька відео, де показано масштаби руйнувань Маріуполя. На знімках видно, як сильно понівечив "російський мир" будівлі, як позаростали бур'яном галявини та як мало людей залишилось.

Біля кожного будинку купи сміття, шматків зруйнованих будівель тощо. Андрющенко опублікував кілька відео Маріуполя з руйнуваннями і на жодному з них не показано вцілілого будинку — навколо суцільні руїни.

Деякі кадри знято в час пік, але, попри це, вулиці Маріуполя все одно напівпусті. На проїжджий частині всього кілька маршруток та де-не-де видно машини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Маріуполі масово вмирають люди. Одними з причин є собаки-людожери та нестача ліків.